La Plataforma de Veïns Contra la Pedrera de Corbera es reuneix amb el conseller Climent perquè els done una solució

Farà uns mesos, els contàvem la problemàtica generada a la localitat de Corbera a causa de les labors d’una empresa privada a la pedrera que es trova en la zona. Temps després, els membres de la Plataforma de Veïns contra la Pedrera de Corbera segueixen indignats arrel aquesta problemàtica.

Els i les afectades asseguren que és impossible arribar a un acord amb l’empresa, és per això, que han pres mesures i s’han reunit amb el Conseller Rafa Climent per arribar a una solució.

Des de la Plataforma són conscients dels danys mediambientals que està ocasionant i han expressat el risc que produeix aquest perill al patrimoni cultural de la localitat.

Ja fa anys que estan lluitant per què la situació canvie, a hores d’ara el canvi no s’ha produït encara que des de la Plataforma seguiran lluitant per millorar les condicions les quals es troben.