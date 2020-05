La plataforma #MercadosTradicionales d’Espanya, de la qual forma part el Mercat Central, es consolida com a veu del sector

Connect on Linked in

Els mercats s’afermen com a establiments de proximitat essencials i la seua oferta de producte fresc i de qualitat

L’emergència sanitària reforça els llaços de col·laboració entre els mercats i la venda en línia

La plataforma #MercadosTradicionales d’Espanya -de la qual forma part el Mercat Central de València, a través de CONFECOMERÇ-, ha consolidat el seu paper com a entitat representant del sector, des que va iniciar la seua marxa a la fi de gener.



La futura confederació de Mercats Tradicionals de Proveïments d’Espanya, que va nàixer fa tres mesos amb l’objectiu de defensar conjuntament els interessos dels mercats que l’integren, ha millorat en estos temps els llaços de col·laboració entre els seus membres, que han compartit informació i experiències i han aconseguit afermar la seua presència en els canals de venda en línia, especialment davant la situació sanitària provocada pel COVID-19.



L’objectiu de la creació de la plataforma va ser l’impuls de les accions de col·laboració dels mercats del país per a reforçar el posicionament del sector. Gran part d’ells van considerar que era el moment d’unir-se posant en valor, davant les administracions públiques, el seu treball com a espais de cohesió social i generadors d’activitat econòmica i el seu paper en el foment d’una alimentació saludable i equilibrada, pel proveïment als ciutadans -i també a l’hostaleria- de productes de proximitat, frescos i de qualitat.



Durant l’emergència sanitària provocada pel COVID-19, els mercats han estat demostrant una gran capacitat d’adaptació com a servei bàsic per als ciutadans, obrint les seues portes tots els dies laborables amb la major normalitat; i complint estrictament tots els protocols de seguretat i higiene recomanats per les autoritats sanitàries per a preservar la salut dels clients i dels venedors.



Els mercats han sabut adaptar-se en un temps rècord, intensificant les opcions de venda on line i servei a domicili durant l’estat d’alerta. En aquest temps, s’ha constatat que la col·laboració entre parades és una fórmula que caldrà fomentar per a consolidar plataformes de e-commerce que donen una resposta ràpida i eficient al client.



Els integrants de la plataforma



Mercats Tradicionals de Proveïments d’Espanya s’ha convertit en un referent en la promoció de la vida saludable i la cultura de l’alimentació i en el punt d’unió real entre productors i consumidors amb les màximes garanties.



El Mercat Central de València ha sigut un dels principals impulsors d’aquesta plataforma de la qual també formen part La Boquería, de Barcelona; els mercats Central i Virgen del Rosario, de Cádiz; Triana, de Sevilla; Nuestra Señora de África, de Santa Cruz de Tenerife; Mercado del Puerto, de Vegueta, i Altavista, de las Palmas de Gran Canaria; Praza de Abastos, de Ourense; Chamartín i La Paz, de Madrid; Mercado de Abastos, de Vitoria; y Mercado de la Ribera, de Bilbao.



A aquest projecte s’han sumat també federacions d’empresaris de mercats d’àmbits local i autonòmic, com els mercats de la Comunitat Valenciana integrats en CONFECOMERÇ (Confederació de Comerç d’Alacant, Castelló i València), COCAM (Federación de Comercio Agrupado y Mercados de la Comunidad de Madrid), MERCACEVI (Federación de Mercados Centrales de la Comarca de Vigo), FEPRAGAL (Federación Gallega de Plazas de Abastos), FEGRAM (Federació de Gremis Detallistes de Productes Alimenticis i Associacions de Concessionaris de Mercats de Catalunya) i FEMECA (Federación de Mercados de Canarias).



Agraïment als mitjans de comunicació



Els mercats tradicionals i les places de proveïments volen mostrar el seu agraïment pel tractament informatiu, a tots els mitjans de comunicació, en els quals s’ha destacat la seua labor i el seu esforç per a proveir de productes d’alimentació als ciutadans durant l’actual situació d’emergència sanitària.