La plataforma Tanquem Cofrents finalitza la campanya “Cims Antinuclears” amb una concentració a les Torres de Serrans de València

Connect on Linked in

Els cims valencians onegen la bandera antinuclear en el 35 aniversari de l’accident de Txernòbil

Diversos centenars de persones han participat en la campanya de Tanquem Cofrents per a dir, des del més alt dels cims més representatius del País Valencià, que no volem que la nuclear de Cofrents seguisca en funcionament.

A més de totes les associacions ecologistes, socials i sindicals que agrupa la plataforma, més de 60 col·lectius han participat d’esta campanya i han pujat a pics o fites històriques dels seus municipis per a fer onejar les banderes en les quals podia veure’s el tradicional sol antinuclear amb els lemes “Nuclear No Gràcies” i “Tanquem Cofrents”.

Des de la plataforma s’han recollit centenars d’imatges, arribades des de multitud de cims valencians (Penyagolosa, Cabeçó d´Or, Garbí, Espadà, Bèrnia, Serra Grossa…) amb les quals s’ha elaborat un vídeo, que ja està circulant per les xarxes socials.

Des de plataforma “Tanquem Cofrents” volem agrair l’esforç a tots els muntanyencs, que, sols o en grup, han ascendit per a fer onejar la bandera antinuclear, i també, especialment, al grup Al Tall, que ens ha cedit la cançó “Darrer diumenge d´octubre” per a l’edició d’este vídeo.

Hui, dissabte 24 d’abril, i com a tancament d’esta campanya, un grup d’estos muntanyencs i muntanyenques s’han concentrat i desplegat les banderes antinuclears enfront de les Torres de Serrans per a commemorar l’accident en la nuclear de Txernòbil en el seu 35 aniversari.

Un accident, que com el més recent de Fukushima, només està començant a mostrar totes les seues repercussions. Un accident que per a molts pot semblar llunyà en el temps, però que, per a qui van viure allí i els seus descendents continua sent una realitat tràgica hui dia.

Esta concentració és una mostra més de la repulsa d’una gran majoria de la ciutadania a l’energia nuclear, que continua sent una de les energies més brutes, cares i perilloses que existeix, a més de deixar un llegat de milers de tones de residus radioactius, per als quals no hi ha tractament possible, a les generacions futures.

Malgrat que fa un mes el Ministeri de Transició Ecològica, amb Teresa Ribera al capdavant, va autoritzar la nuclear a poder seguir funcionant durant 10 anys més, la plataforma Tanquem Cofrents no desistirà de les seues mobilitzacions i campanyes per a reclamar el tancament immediat d’esta central i la resta de les nuclears. Així mateix continuarem lluitant per la transició accelerada a un sistema elèctric basat en l’estalvi i l’eficiència energètica i en la producció descentralitzada d’energies renovables, que són moltíssim més segures, netes, barates i generadores d’ocupació que la nuclear.