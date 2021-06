La platja can de Pinedo inicia la temporada amb un 50 % més de superfície davant l’increment d’usuaris

Connect on Linked in

En 2020, malgrat les restriccions per la covid-19, es van registrar 18.897 gossos en el recinte, un 45 % més que l’any anterior

La platja can de Pinedo ha ampliat la superfície en un 50 % i ha passat de 6.000 m2 a 9.000 m2 davant l’increment d’usuaris. El regidor de Platges, Qualitat Acústica i de l’Aire, Giuseppe Grezzi, ha destacat que en 2019 es van registrar 13.045 gossos i en 2020, malgrat les restriccions per la covid-19, l’afluència en va ser de 18.897, un 45 % més. El recinte, en l’extrem septentrional de la platja, està obert fins el 30 de setembre de 9 a 19 hores.

En el primer dia de funcionament, este dimarts, 110 gossos han fet ús de la platja can: 71, de matí, i 31, de vesprada. Enguany l’horari d’obertura s’ha avançat mitja hora, de les 9 a les 19 hores, per ajustar-lo a les peticions de les persones usuàries. La zona canina es troba acotada de la resta de la platja de Pinedo mitjançant postes en l’arena i una cordada de boies en la mar. Disposa d’un punt d’atenció, cartells informatius sobre les condicions de l’estada (en valencià, castellà i anglés), una passarel·la, dos recipients abeuradors i dos mànegues per a gossos, a més d’un quiosc, hamaques, dutxes i papereres. El personal de l’àrea canina controla les mascotes a l’entrada del recinte mitjançant lectors de xip i proporcionen estaques per deixar-los lligats i bosses per arreplegar els excrements dels animals.

El regidor Giuseppe Grezzi ha recordat les normes d’ús recollides en l’ordenança municipal, “les ja conegudes sobre el control permanent dels gossos”. Els animals han d’estar subjectes en tot moment en la zona senyalitzada i els gossos potencialment perillosos han de portar boç. Les persones cuidadores són responsables de qualsevol dany provocat per l’animal, han d’evitar molèsties a la resta d’usuaris i arreplegar els excrements dels gossos. Cal que porten la documentació en regla (passaport veterinari i targeta d’identificació).

A causa de la situació sanitària, s’ha de respectar la zona de pas de sis metres des de la vora fins a la zona habilitada i senyalitzada per al seu ús. L’aforament està limitat a 600 persones per garantir el distanciament social i no es pot jugar amb pales, pilotes o elements semblants en la vora de la mar.