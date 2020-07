La platja de Meliana esdevé una opció tranquil·la en època COVID

Connect on Linked in

La platja de Meliana està funcionant amb normalitat i ha esdevingut una opció tranquil·la i familiar per a passar els dies d’estiu en l’època de crisi sanitària motivada per la COVID-19. Un aspecte molt important és que el distanciament social entre les persones usuàries i els diferents grups o famílies està funcionant sense que s’hi produïsquen aglomeracions.

Com destaca la regidora de Medi Ambient, Rosa Peris, “per la ubicació, l’amplitud de la zona d’arena i la distribució dels espais, com ara els aparcaments o els accessos, es tracta d’una platja fàcil de gestionar i on també és fàcil mantindre les distàncies”. Així, només s’ha hagut de restringir l’accés amb vehicle en moments molt concrets algun diumenge i en hora punta quan s’han saturat les zones d’aparcament. I, com puntualitza la regidora, “en la mesura que han anat eixint vehicles de la zona de seguida s’hi ha tornat a permegtre l’accés. Independentment d’això, l’accés a peu o en bicicleta no ha patit cap restricció“. En aquest sentit, cal destacar que la platja de Meliana és ideal per a anar-hi en bici, ja que està molt ben connectada per l’Anell Verd metropolità, que recorre una bona part de la seua franja litoral.

A més, la platja de Meliana compta amb servei de vigilància i socorristes; diferents accessos a l’arena, uns quants dotats amb rentapeus; nombrosos punts de recollida de residus, aparcabicis i panells informatius. El servei de neteja de l’arena correspon a la Diputació, amb una programació àmplia a través de l’Àrea de Medi Ambient. D’altra banda, la retirada dels residus correspon a la contracta municipal i l’Ajuntament hi destina un programa d’ocupació específic per a la temporada d’estiu.

Així, detalla la responsable: “enguany, des de l’Ajuntament hi hem destinat nou persones a tasques de neteja, informació i ordenació i vigilància dels aparcaments, en tres torns de tres persones. A més de les quatre persones joves contractades per la Generalitat per a les tasques específiques d’informació de les normes pròpies d’acord amb els protocols fixats per a l’ús de la platja durant la crisi sanitària”. Tot aquest personal està coordinat per la Policia Local i, en el cas del personal contractat per la Generalitat, també per l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències.

Finalment, Peris conclou: “l’oferta de platja es pot completar amb un passeig per l’horta i amb la interessant oferta de restauració que s’oferix al nucli de Meliana i, molt especialment, al nucli de Roca, a uns centenars de metres de la platja“. Des de l’Ajuntament ja s’ha pres nota també d’algunes millores de cara a l’any que ve, com ara rectificar la ubicació concreta d’alguns rentapeus que, per a aquesta temporada, ja s’han tret més a prop de les zones d’aparcament i més protegits de l’envestida dels temporals de mar que tradicionalment danyaven la infraestructura.