La pluja i la incertesa marquen la tercera mascletà de les Falles 2025 a càrrec de la Pirotècnia Alto Palancia

La tercera mascletà del calendari faller ha estat en l’aire durant tot el matí per culpa de la persistent pluja que ha banyat la ciutat de València.

Malgrat les dificultats, la Pirotècnia Alto Palancia, encarregada del tret, ha iniciat el muntatge des de primera hora del dia, demostrant el seu compromís amb la festa.

Tot i que s’han complit estrictament els protocols de seguretat, la mascletà ha sigut accidentada i plena de tensió. Els materials i les metxes mullades han impedit que l’espectacle es poguera executar de manera telemàtica, obligant els pirotècnics a encendre manualment els artefactes.

Els primers minuts han estat plens d’interrupcions, provocades pels efectes de la humitat en el sistema. El final de la mascletà ha deixat part del material sense disparar, per la qual cosa els Bombers han hagut de revisar la seguretat abans d’obrir el pas cap a l’Ajuntament, generant desconcert entre el públic. Malgrat les adversitats, la mascletà ha sigut aclamada pels assistents, que han ovacionat la pirotècnia per la seua valentia i esforç.

Els membres de la firma han respost als aplaudiments amb una emocionada volta d’honor.

La Pirotècnia Alto Palancia havia preparat per a la mascletà d’este dilluns 135 quilos de pólvora amb un muntatge titulat Valents, en al·lusió a la seua recent fundació després del tancament de la Pirotècnia Zarzoso, que va tindre lloc al juny de 2024. Va ser aleshores quan un grup de treballadors va decidir emprendre esta nova aventura professional i ocupar les mateixes instal·lacions que l’extinta Zarzoso tenia al municipi valencià d’Altura.

D’altra banda, la mascletà prevista per a demà ha sigut suspesa davant l’alerta per fortes pluges que afecta la ciutat de València. Les autoritats han pres esta decisió per garantir la seguretat del públic i dels professionals, a l’espera que les condicions meteorològiques milloren en els pròxims dies.