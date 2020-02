La Pobla Llarga aconsegueix records de participació en la seua V edició del Concurs de Microrelats – Mostra Literària Vicent Pascual

Connect on Linked in

L’Ajuntament de la Pobla Llarga, amb l’objectiu de promoure i incentivar la producció literària en valencià i potenciar l’ús de la llengua va convocar en 2016, per primera vegada, la Mostra Literària Vicent Pascual, Concurs de Microrelats la Pobla Llarga i actualment ja va per la V Edició.

Durant dos mesos i mig, les veïnes i els veïns de la localitat o tot aquell que vulga parcitipar pot presentar anònimament un microrelat de 150 paraules a la Biblioteca Municipal. Actualment dits microrelats, estan sent valorats pel jurat designat per a aquesta finalitat i pròximament 20 d’ells seran exposats a la pròpia biblioteca per a que els lectors puguen llegir-los i puntuar-los i finalment el jurat tornarà a elegir els guanyadors entre els 10 més votats i finalment els premis seran entregats en la V Gala Educativa de la Pobla Llarga, que tindrà lloc el 3 d’abril de 2020, a les 19h, a la Casa de la Cultura de la Pobla Llarga.

Aquest any, s’han batut records de participació, amb un total de 78 microreralts, un augment important comparat amb la primera edició, on únicament participaren 33 microrelats.

“L’anterior legislatura ens adonarem que posar la nostra llengua al lloc que es mereixia i per aquest motiu posarem en marxa aquest concurs, per promoure el seu ús” comenta l’Alcaldessa Neus Garrigues. “a banda, després de vàries edicions, ens adonem que les veïnes i els veïns han respost molt positivament a la iniciativa, ja que any rere any, augmenta la participació arribant als actuals 78 presentats en aquesta nova edició. Ara sols em queda desitjar-los sort a totes i tots i que guanye el millor”.