La Pobla Llarga agilitza els tràmits per facilitar les ajudes als comerços afectats per la Covid-19 del Pla Resistir de la Generalitat

Ple Extraordinari Municipal de la Pobla Llarga pel qual s’aprovarà la modificació de crèdit del pressupost de 2021, amb la finalitat d’aportar un 15% dels recursos al “Pla Resistir”.

Al Ple Extraordinari, convocat aquesta vesprada i amb la finalitat de donar-li el vist i plau a la modificació de crèdit del pressupost de 2021, es contempla la destinació d’un 15 % dels recursos de l’Ajuntament al nou pla d’ajudes que es posa en marxa des de la Generalitat Valenciana per ajudar econòmicament els sectors més afectats per aquesta pandèmia.

Aquest pla d’ajudes és l’aliança entre la Generalitat, la Diputació i l’Ajuntament. La Pobla llarga rebrà un total de 105.097 euros dels quals 65.685,62 euros vindran des de la Generalitat, 23.646, 62 euros des de Diputació i 15.764,55 euros seran l’aportació municipal de l’Ajuntament.

“Amb aquesta modificació del pressupost es pretén donar solució a molts dels problemes ocasionats per les mesures preses per a frenar la Covid-19, on l’economia ha sigut greument colpejada per la limitació de l’activitat. Es pretén ajudar els veïns i veïnes de la localitat i seguir en constant contacte amb la ciutadania.” comenta el portaveu socialista Josep Copoví.