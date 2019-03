La Pobla Llarga celebra per quart any consecutiu el Cap de Setmana del Record.

Connect on Linked in

El proper diumenge 31 de març es realitzarà l’acte en record i memòria a tots els afusellats de la Pobla Llarga al Cementiri Municipal.

Aquest cap de setmana, celebrarem a la Pobla Llarga el Cap de Setmana del Record. L’Ajuntament de la Pobla Llarga ha preparat una sèrie d’actes per rendir homenatge als poblatans víctimes del règim franquista i feixista, sent l’Acte pel Record el principal acte que tindrà lloc al Cementeri Municipal el diumenge 31 de març a les 12h, i on participaran els familiars dels represaliats i dels afusellats a Paterna. Aquest any, a banda de l’acte central, el mateix dia a les 11.45h ens reunirem al carrer Sant Josep a la casa natal de Julio Tomas Codina, veí poblatà deportat al camp nazi de Mauthausen en 1940, per col·locar la rajola homenatge del projecte Construint Memòria que va fer entrega la Consellera de Justícia Gabriela Bravo Sanestanislao a les netes de Julio el passat 18 de febrer.

Però a més, el divendres 29 de març a les 19h tindrà lloc la inauguració de l’exposició del centenari de “Rafael Gil Cucó, pintor poblatà entre dos continents” en la Sala d’Exposicions de la Casa de Cultura.

“Per a nosaltres, homenatjar als afusellats víctimes del règim feixista sempre ha estat una prioritat, ja que per assentar el relat és necessari esmenar el que certs veïns i veïnes patiren. ” comenta el Regidor de Memòria Històrica Ximo Vidal. “Aquest any, els actes giraran al voltant dels 80 anys de l’exili espanyol forçós”.