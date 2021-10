La Pobla Llarga celebra una molt esperada Gran Entrada de Moros i Cristians

Connect on Linked in

L’oratge i centenars de persones acompanyen als Moros i Cristians de la Pobla Llarga en la seua Gran Entrada

La Pobla Llarga ha celebrat la seua arrelada festivitat de Moros i Cristians després de l’any de paró forçat per la pandèmia de la Covid. Unes festes que van tindre el seu punt fort este diumenge passat amb la celebració de la Gran Entrada que és tot un referent a nivell comarcal.

Enguany, per tractar de afavorir una succesió de càrrecs justa i amb temps per preparar el que seran els boatos de 2022, no hi han hagut capitanies, donant el mateix grau d’importància a totes les comparses mores i cristianes.

Això sí, la festa dels Moros i Cristians de la Pobla Llarga no ha perdut la oportunitat per continuar creixent i ampliant el número de entitats festives al municipi, amb la incorporació d’una nova comparsa: Saudites. Una comparsa que es va fundar en 2020 i que comença la seua aventura festera amb il·lussió i moltes ganes.

En total, 7 comparses mores i cristianes van desfilar pels carrers principals de la localitat, a més d’un espectacular ballet i d’una agrupació de percusionistes que van fer les delicies dels presents, en mig d’un ambient que ja va semblant-se al ambient festiu pre pandèmic.

Un poder de convocatòria que dona compte de la condició d’esperades d’aquestes festes en honor a Sant Calixt, tal i com explica la presidenta de la Junta Central de Moros i Cristians de la Pobla Llarga, Silvia Domenech.

Sense dubtes tornem a estar en un molt bon moment per a la festa, per reivindicar el que sempre hem sigut, per reprendre les tradicions i donar un respir al eixe cor fester, social i de respecte a la nostra història que sempre hem tingut els valencians.