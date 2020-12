La Pobla Llarga conjuntament amb la Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives de la Mancomunitat de la Ribera Alta (UPCCA) iniciem una campanya per donar visibilitat a la problemàtica del consum d’alcohol

Connect on Linked in

Aquest Nadal serà diferent però, malgrat les restriccions, el Nadal es presta als excessos i fins i tot serveixen de justificació.

Les festes nadalenques solen ser el període de l’any en què més alcohol es consumeix per una gran part de la població, de fet des de les UPCCAS pensem que és un dels períodes més crítics de l’any per als bevedors habituals perquè poden passar d’un consum de risc a un consum problemàtic.

El consum d’alcohol per Nadal és una realitat. Quan arriben aquestes dates el consum d’alcohol es dispara. Sembla un tòpic, però no hi ha celebració sense consum; es recorre als arguments utilitzats de “celebració” per a encobrir un problema de fons sobre el consum d’alcohol i/o substàncies. Mirar cap a un altre costat o minimitzar la situació sota l’excusa de les dates no l’ajuda en absolut, al contrari, reforça la seua conducta.

En general, els menors tenen una baixa percepció del risc, no consideren l’alcohol com una substància nociva, com tampoc ho fa un ampli sector de la societat. Els patrons de consum d’alcohol festiu i fins i tot la concepció de que resulta saludable fan que els menors i adolescents perceben sensació de poc risc i no reparen en les conseqüències indesitjables del consum d’alcohol. Contràriament, esperen que provoque canvis positius com facilitar, desinhibir i potenciar relacions socials i suport necessari cap a la diversió.

Des de de les UPCCAS volem llançar el missatge amb aquesta campanya que cap dosi d’alcohol és recomanable per a cap grup d’edat i molt menys durant el període de l’adolescència i des de l’Ajuntament de la Pobla Llarga volem donar suport a aquesta.

Es tracta d’una campanya dirigida a les xarxes socials i a la cartelleria en general que consta de quatre cartells diferents, on apareixen una sèrie de missatges en clau d’humor relacionats amb el consum d’alcohol, el Nadal i la situació sanitària que estem vivint com a conseqüència de la pandèmia. A més a més, compta amb la col·laboració de l’humorista Xavi Castillo, qui ha participat amb un breu esquetx utilitzant els lemes que s’han plasmat als diferents cartells de la campanya.

El Nadal és un moment idoni per a abordar la prevenció del consum d’alcohol des de la família, sobretot amb el nostre exemple com a pares i mares. És moment de proximitat, d’acompanyament, de comunicar, de desenvolupar un control emocional per a enfrontar les vulnerabilitats a les quals s’enfronten els joves construint xarxes de suport natural i hàbits de saludables d’oci. Cal anticipar-se a una realitat que està ben vista socialment, fer front a la permissivitat social i el costum de mirar cap a un altre costat, es precisa un treball de conscienciació en els adults, en la família que facilite desenvolupar els factors de protecció necessaris per a un creixement personal positiu en les nostres filles i fills.

“Aquestes addiccions són molt perilloses tant per a la pròpia persona com per a les famílies” comenta la Regidora Lorena Calatayud. “Una bona prevenció per a evitar arribar a aquest punt és fonamental i en cas d’arribar a convertir-se en un vertader problema des d’aquest espai es donarà a les persones que ho necessiten. Per aquesta raó agraisc molt la tasca realitzada pels tècnics de la mancomunitat que s’encarreguen de dur aquestes accions preventives a la Pobla Llarga” afirma Calatayud.