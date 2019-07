La Pobla Llarga constitueix aquesta vesprada la primera Junta de Govern amb tres àrees presidides per tres dones

Connect on Linked in

l Ple que es celebrarà a l’Ajuntament de la Pobla Llarga es constituirà el nou govern, que després de les eleccions del 26 de maig aquesta corporació està composta per 8 representants socialistes i a l’oposició estan els 2 representants de compromís i 1 del Partit Polupar.

Com a novetat en aquesta nova legislatura, a la Pobla Llarga hi hauran 3 àrees de govern: àrea de desenvolupament econòmic, govern intern i protecció ciutadana, àrea de desenvolupament humà, desenvolupament urbà i medi ambient i àrea d’educació joventut, esport, cultura i altres polítiques per a les persones. A més, aquestes tres àrees estaran presidides per tres dones, que al mateix temps també seran tinents d’alcaldessa, constituint així la primera Junta de Govern majorment femenina a la Pobla Llarga.

També és creen noves regidories com la de Turisme, Benestar Animal o Conservació d’Àrees Naturals.

“És per a mi com a Alcaldessa de la Pobla Llarga, un vertader honor presidir aquesta corporació amb el major nombre de dones de les darreres legislatures, ja que la societat està canviant i la Pobla Llarga és un bon reflex. Les dones han arribat a les institucions per quedar-se.” Comenta l’Alcaldessa Neus Garrigues. “Durant el els propers anys, seguirem la línia de treball de l’última legislatura, continuarem realitzant fires i esdeveniments culturals ja tradicionals per als nostres conciutadans i ens plantegem noves metes, per aquest motiu es creen les regidories de turisme i benestar animal. Seguirem treballant per els nostres veïns i veïnes i per a que la Pobla Llarga continue tenint la vida que actualment té, fomentant la cultura, la participació i la transparència”.