La Pobla Llarga construirà 112 nínxols al cementiri municipal en el termini d’un mes

L’Ajuntament de la Pobla Llarga, a través d’una contractació d’emergència, ha adjudicat a l’empresa poblatana Mesquecons la licitació de la construcció de 112 nous nínxols per al cementiri municipal. L’obra, que s’iniciarà la propera setmana, tindrà una durada d’un mes i s’estima que estiga acabada per a finals de juliol, ha estat licitada per una quantia total de 62.617€ i serà assumida al 100% pel propi Ajuntament.

Aquesta obra és feia necessària ja que actualment es contaven amb poques reserves de nínxols, per aquesta raó es va realitzar la licitació a través del procés de contractació d’emergència, perquè per terminis es convertia en impossible qualsevol altre tipus de procediment.

“La construcció de nous nínxols es feia ja totalment necessari per al nostre cementiri ja que comptàvem amb escasses reserves” comenta el Regidor Salva Ávila “a banda, i després de la crisi econòmica que pot suposar la COVID-19, considerem molt important que els més de 60.000 que suposarà la seua construcció siguen diners que repercutiren positivament alguna empresa poblatana, i finalment així ha sigut” afirma Ávila.