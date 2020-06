La Pobla Llarga inicia diverses campanyes per al foment del comerç local

Cada setmana se sortejaran 50€ per a consumir al comerç de la Pobla Llarga

L’Ajuntament de la Pobla Llarga, amb l’objectiu de promoure, incentivar i premiar la compra al comerç local, inicia a partir d’aquesta setmana un premi setmanal basat en 50€ per consumir al comerç del poble. Cada persona que compre a la Pobla Llarga, per una quantia superior a 25€, podrà enviar una foto del tiquet al whatsapp 610 56 75 29, indicant el seu nom i, des de l’Ajuntament, se li assignarà un núm. Els tiquets es podran enviar fins els divendres a les 13h i finalment a les 14h es realitzarà el sorteig que serà comunicat a les xarxes socials.

Per altra banda, des de la Regidoria de Comerç, també s’ha posat en marxa un facebook dedicat al comerç de la localitat, on cada setmana els comerciants podran publicar les seues ofertes o novetats, així com totes les campanyes que es realitzen des de l’Ajuntament per fomentar aquest pilar de la localitat. Aquest facebook s’anomena Fem Pobla Fem Comerç i els animem a seguir-lo per estar al dia en totes les novetats.“Des de l’Ajuntament de la Pobla Llarga i la Regidoria de Comerç, som conscients de les dificultats que el xicotet comerç té per dur endavant el seu negoci, i més ara que la gran majoria d’aquests s’han vist forçats a tancar a causa de la crisi de la COVID19” comenta la regidora de comerç Vero Úbeda “ara més que mai, hem d’estar al seu costat, recolzar-los i ajudar-los a tirar endavant. Des d’aquesta reflexió naixen les diverses iniciatives que durem endavant durant els propers mesos, entre aquestes el sorteig setmanal i la gestió del facebook Fem Pobla Fem Comerç, que serà un altaveu per al comerç local i altres que aniran sortint ” afirma Úbeda.