La Pobla Llarga inicia la fase de votació dels pressupostos participatius

En la quarta edició de DECIDIM LA POBLA el veïns i les veïnes podran elegir entre 29 propostes

La Pobla Llarga està a la IV edició de DECIDIM LA POBLA, projecte de participació ciutadana en el que tots els poblatans i poblatanes són part de la decisió de part dels recursos econòmics municipals.

A la campanya Decidim d’aquest any finalment hi ha 29 opcions per a elegir, d’entre les 63 propostes presentades inicialment.

El procés de votació, estarà disponible des del dimarts 2 de febrer fins al dilluns 1 de març de 2021 (ambdós inclosos). Hi ha un màxim de 3 propostes per elegir i podrà votar tot aquell poblatà o poblatana major de 16 anys, empadronat en la localitat abans del 31 de desembre de 2020.

La votació es podrà fer de dues maneres, com els darrers anys, mitjançant el portal de participació http://consulta.lapoblallarga.es/ca i també dipositant la papereta a l’ Ajuntament o la biblioteca municipal.

“Sabem que la ciutadania té inquietuds i vol expressar les seues necessitats per això aquest sistema de participació dona l’oportunitat de presentar les propostes que els poblatans i pobletanes consideren i elegir la seua preferida. Amb aquesta edició ja complim quatre anys i vegem la bona acollida que té, esperem poder seguir oferint aquesta proposta a la ciutadania per molts anys, i seguir coneixent les demandes que siguen, o no les guanyadores, la participació sempre proporciona un benefici mutu per a tots i totes.” afirma Garrigues.