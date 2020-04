La Pobla Llarga inicia un concurs de dibuix i un altre de còmic per a xiquetes i xiquets

Connect on Linked in

Per al concurs de dibuix hi hauran 3 premis de material escolar i per al de còmic altres 3, amb la col·laboració d’IMPRESIÓN 21

L’Ajuntament de la Pobla Llarga, amb l’objectiu d’amenitzar el temps lliure de les xiquetes i els xiquets de la Pobla Llarga i així promoure i incentivar l’art, la imaginació i el dibuix entre els nostres infants, ofereix dos concursos. Per una banda, s’ha creat un concurs de dibuix per a xiquets de fins a 6 anys, premiat amb tres lots de material escolar. Per altra banda, s’ha creat un altre concurs per xiquets i joves de 6 a 18 anys, dividit en subcategories, que es basarà en la creació d’un còmic. Els dos concursos versaran sobre la temàtica “Què veus des de ta casa?”.

Des de hui fins al 25 de maig, les xiquetes i els xiquets de la Pobla Llarga podran presentar anònimament un dibuix o un còmic a través del correu lulotecalapoblallarga@gmail.com (consultar prèviament les bases a http://www.lapoblallarga.es/va/notification-archive/concurs-dibuix-comics). Una vegada acabat dit termini, el jurat format per la Tècnica de Joventut, l’Educadora Social i la Coordinadora de la Ludoteca, elegirà 3 guanyadors per a cada concurs.

“Des de la Regidoria de Joventut i de Serveis Social, naix aquesta iniciativa per a promoure l’art entre xiquetes i xiquets de la Pobla Llarga” comenta el regidor de Joventut Josep Copoví “els menuts de la localitat, han demostrat que ho han fet molt bé i que han tingut molta paciència al llarg d’aquesta quarantena. Ara els demanem l’últim esforç i els proposem aquesta activitat per acabar de passar els dies que queden de quarantena, ja que a banda de divertir-se podran optar a diversos premis” afirma Copoví.