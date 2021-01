La Pobla Llarga manté la participació veïnal en els seus pressupostos participatius DECIDIM LA POBLA

Print This Post

En la quarta edició dels pressupostos participatius, les veïnes i els veïns de la localitat han presentat un total de 63 propostes.

La Pobla Llarga arriba a la quarta edició de DECIDIM LA POBLA, projecte que es basa en uns pressupostos participatius a través dels quals, les veïnes i els veïns de la localitat poden presentar projectes que consideren necessaris per al seu poble. Un total de 63 foren presentats en aquesta edició, dels quals 29 han passat a la fase de votació que tindrà lloc des del dilluns 1 de febrer fins el dijous 25 de febrer de febrer de 2021 (ambdós inclosos). La votació podrà realitzar-se telemàticament o presencialment en la bústia ubicada en la Biblioteca Municipal.

D’entre totes aquestes propostes, destaquen aquelles relacionades amb l’oci al medi ambient, ja que diverses persones van presentar propostes similars convertint-se finalment en una única o la construcció d’una pista de parkour, proposta presentada per part dels alumnes CEIP Sanchis Guarner i del Col·legi Trilema-Santa Ana.

“L’anterior equip de govern ja va creure en la necessitat de fer participar la ciutadania en la presa de decisions locals i d’aproximar l’entitat al nostre veïnat” comenta l’Alcaldessa Neus Garrigues “per això, després de molt d’esforç, aconseguírem instaurar aquest procés en la Pobla Llarga. Des de 2017 apostem per la participació i les veïnes i els veïns ens han respost positivament, ja que des d’aquella primera edició la participació a l’hora de presentar projectes ha incrementat en un 220%. A més, cal agrair el pensament crític dels nostres veïns que ens ajuda a conèixer quines són les seues demandes i, de vegades, encara que no siguen les guanyadores, també s’executen” afirma Garrigues.

Aquest procés, que ja està consolidat en la població com una eina fonamental per a donar veu al veïnat, permet a l’equip de govern quines són les demandes dels veïns i de les veïnes així com conéixer les seues prioritats.

LES 29 PROPOSTES FINALISTES SÓN

Sala de Jocs a la Casa de la Joventut: adquisició de materials per a la Sala de Jocs de la Casa de la Joventut.

Cost: 4.215,22€.

Tirolina: posar una tirolina (Edat de 5 a 14 anys) a la zona verda situada al Poliesportiu Municipal.

Cost: 19.373,85€.

Parc Caní d’Agility: instal·lació de material divers al Parc Caní del C/25 d’abril per habilitar tal activitat.

Cost: 7.847,46€.

Actualització de noms de carrers: actualitzar les plaques de certs noms de carrers de la localitat.

Cost: 4.000€.

Parcs per a menors de 5 anys: adequar el parc Joan Fuster per a xiquets i xiquetes d’entre1 i 5 anys.

Cost: 40.677,18€.

Pista de Parkour (proposta del CEIP Sanchis Guarner i del col·legi Trilema-Santa Ana): instal·lació d’una pista de Parkour al Poliesportiu Municipal.

Cost: 39.678,46€.

Asfaltat Camí el Raconet.

Cost: 49.999,33€.

Pista de bàsquet: col·locació d’una base anivellada de formigó de pista de metal pintada 8×16 metres prefabricada, ubicada al costat del parc Serratella.

Cost: 26.337, 55€.

Millora de l’Escoleta Infantil El Castell: col·locació de paviment vinílic en tot l’edifici i adquisició de material divers per a tota l’escoleta.

Cost: 25.000€.

Millora del parc de l’Escoleta Infantil el Castell: adequar i millorar el parc per a un rang d’edat de 0 a 3 anys.

Cost: 49.748,55€

Asfaltat Camí Séquia Nova.

Cost: 26.327,54€

Punt de recàrrega de vehicles elèctrics: instal·lació d’un punt de recàrrega de vehicles elèctrics al C/Mestre Ribera.

Cost: 25.746.38€

Reparació camins Via Augusta.

Cost: 38.692,09€

Biblioteca Municipal: Insonorització de la sala d’estudi i dotació de material per a la biblioteca.

Cost: 9.000€

Àrea d’autocaravanes “pàrquing”: creació d’un pàrquing d’autocaravanes a una parcel·la ubicada al polígon.

Cost: 50.000€

Seguretat Vial Avinguda de València: col·locació de 3 bandes reductores per reduir la velocitat de la zona.

Cost: 1.170€

Rocòdrom al Poliesportiu.

Cost: 35.382,66€

Llum senyal STOP a la prolongació del carrer Miguél Hernández.

Cost: 1.100€

Pujada a la Serratella segura i àrea recreativa amb consciència ambiental.

Cost: 15.238,68€.

Arreglar voreres a l’Avinguda de Barranc de Barxeta.

Cost: 38.033,69€

Posar arbres i bancs al carrer Major.

Cost: 22.358,81€

Skate Park: substitució de l’actual Skate Park per un de més duració amb els elements de formigó.

Cost: 26.701,47€.

Tancament dels solars municipals.

Cost: 43.117,81€

Reparació de les voreres Avinguda de València.

Cost: 31.694,74€

Substitució de les portes interiors de la Casa de la Cultura.

Cost: 18.399,48€

Millora de l’entrada del poble per la Closa.

Cost: 50.000€

Arreglar voreres carrer Muntanya.

Cost: 16.918,95€

Paviment pista patinatge: Adequar una pista de patinatge amateur en l’actual pista de bàsquet existent en el Poliesportiu Municipal.

Cost: 31.984,37€

Preferisc destinar els diners a altres partides. Qui elegisca aquesta opció, no podrà elegir-ne d’altres.