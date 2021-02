La Pobla Llarga posa en marxa una Campanya de Conscienciació anomenada EL FUTUR ÉS D’UN SOL ÚS: FEM-ho bé!

Connect on Linked in

A través d’aquesta campanya es presentaran mensualment pautes i alternatives per al foment de bones pràctiques relacionades amb el nostre entorn



Durant molts mesos, a la Pobla Llarga, hem vist moltes imatges de fem mal tirat o d’elements que haurien d’estar a l’Ecoparc, enmig del carrer. També durant mesos, hem recriminat i rebutjat aquestes actuacions incíviques a través de les xarxes socials encara que sense resultats òptims. Aquest fet, unit a la imatge que trobem als nostres paratges, com el Barranc de Barxeta o la Serratella, ple de productes fitosanitaris i milers de plàstics, l’Ajuntament de la Pobla Llarga fa una reflexió: la nostra ciutadania necessita conéixer més pautes relacionades amb el nostre entorn, encarat a una reducció de materials contaminants i com a última solució, foment d’un òptim procés de reciclatge i aconseguir així un futur lliure de residus per a les nostres futures generacions.

Així naix la campanya EL FUTUR ÉS UN D’UN SOL ÚS: FEM-ho bé! on es presentaran mensualment pautes i alternatives per a certs elements i, en última instància, com reciclar-los. La campanya està enfocada a visualitzar que, pràcticament el conjunt de totes les coses que utilitzem en el nostre dia a dia, es pot reduir, reutilitzar o reciclar, però en canvi el nostre futur sols té una via, és d’un sol ús i ara és el moment: FEM-ho bé!

“Com a regidor de Medi Ambient porte mesos veient com a la Pobla Llarga necessitem avançar en aquest tema.” comenta Josep Copoví “per aquesta raó, des de l’equip de govern vam veure convenient la creació d’aquesta campanya per conscienciar als nostres veïns i veïnes per tal de fer millor les coses. Seguint les pautes 3R (Reduir, Reutilitzar i Reciclar) esperem canviar els hàbits de molts poblatans i poblatanes. A més, totes aquestes accions aniran complementades amb unes activitats escolars que es realitzaran també mensualment, per tal de conscienciar als nostres menuts i joves” afirma Copoví.