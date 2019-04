La Pobla Llarga reclama les Festes de Moros i Cristians com a Festa d’Interés Turístic Local

Connect on Linked in

S’ha presentat la documentació per aconseguir el reconeixement.

L’Ajuntament de la Pobla Llarga, ja ha presentat en l’Agència Valenciana de Turisme, tota la documentació relativa perquè les

Festes de Moros i Cristians puguen aconseguir el reconeixement de Festa d’Interés Turístic Local.

La festivitat, que se celebra tots els mesos d’octubre, és una de les més assentades i té una forta repercussió per a la localitat, ja que tots els comerços hostalers i la major de les associacions locals treballen conjuntament amb l’entitat per dur endavant la festa, per tant és una font d’atracció turística que implica una repercussió econòmica positiva per a la població.

En l’elaboració i recopilació de la documentació presentada, el consistori municipal ha agraït la col·laboració de totes les comparses, de la Junta Local de Moros i Cristians, i de diferents personatges locals de rellevància per a la festa, que encara que alguns d’ells ja no estan vinculats a ella han prestat l’ajuda sol·licitada en tot moment.