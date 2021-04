La Pobla Llarga recupera la memòria de tots els morts per la repressió

Connect on Linked in

Un total de 62 veïns de la Pobla Llarga i una veïna van ser morts per la maleïda guerra civil i la posterior repressió franquist

Vides Segades. Aquest és el títol de l’exposició que l’any passat es va quedar sense poder obrir les seues portes pel confinament i que aquest any si veu la llum dins els actes que tots els anys dedica l’Ajuntament de la Pobla Llarga a memòria històrica. El colp d’estat fracassat com diu el profesor Gabarda ens va portar a una guerra, segant la vida d’un nombre molt considerable de veïns de la Pobla Llarga. Una d’elles, la del ciclista local Emilio Ibáñez Bohigues (la Pobla Llarga 1910 / 1939 al front de Vic-Barcelona) que desde 1926 ja apareixia a la premsa com per exemple a Las Provincias (Any 61 Número 18840 – 1926 Juliol 27) fent-se ressò de la seua victòria a Xàtiva amb tant sols 16 anys (va morir en 29 anys).

El treball de recerca de tots els que van perdre la seua vida ha estat a càrrec del cronista oficial local Joan Català.

L’exposició obrirà les seues portes el divendres 23 a les 20 h amb totes les mesures anticovid i es podrà veure durant tot el cap de setmana (dissabte i diumenge) de 10 h a 13 h i de 16 h fins les 19 h.

“No són números els que van morir des de 1936 fins una vegada finalitzada la Guerra. Eren persones que s’els va segar la vida, deixant famílies destrossades fins i tot hui que encara hi ha qui està buscant-los en fosses comunes” comenta el regidor de Memòria Democràtica Ximo Vidal.