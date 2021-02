La Pobla Llarga rep una donació d’una pintura de la família Lahuerta – Talens per a la seua col·lecció museística

L’Ajuntament de la Pobla Llarga, amb l’objectiu d’ampliar el seu patrimoni cultural i històric i la col·lecció museística de la localitat, ha adquirit una nova pintura de D. Paulino Peris Guerola, pintor valencià nascut a Carcaixent. Es tracta d’una pintura a l’oli sobre taula de fusta de 1967.

Aquesta pintura ha sigut donada per la família Lahuerta-Talens que conservava aquesta apreciada obra pictòrica. Aquesta família va residir a la nostra població uns anys, dels quals tenen grans records. La família Lahuerta-Talens i Peris Guerola van tenir una estreta relació d’amistat.

Peris Guerola, d’origen carcaixentí nascut l’any 1925, és pintor i catedràtic de dibuix d’institucions nacionals d’ensenyament mitjà, amb més de 800 obres catalogades. El seu estil es defineix com a impressionista, “expressionista” i figuratiu.

La pintura representa com era la Pobla Llarga l’any 1967, a la imatge es veu com era l’actual Escoleta Infantil i part de la Glorieta. Aquesta pintura es presenta en un bon estat de conservació, no obstant necessita un procés de restauració donat que s’aprecia com el pas del temps ha fet que hi haja una capa de pols al damunt i no lluïsca com realment la va pintar Peris Guerola.

“Des de l’Ajuntament li hem promés a la família Lahuerta-Talens que ens farem càrrec d’aquesta pintura i la restaurarem per a poder donar-li el tracte que es mereix i col·locar-la a la nostra col·lecció. Plasmar la història mitjançant la pintura són fets importants i cal tindre cura i aconseguir el màxim possible d’aquests records, perquè tots i totes podem gaudir del patrimoni que ens pertany. Amb total sinceritat, vull agrair-li a la família Lahuerta-Talens de part dels poblatans i poblatanes aquest gran gest cap a la nostra població” afirma Garrigues. “