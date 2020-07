La Pobla Llarga segueix amb la seua campanya per al foment del comerç local, elaborant una nova guia comercial

Connect on Linked in

Durant els últims anys, el comerç local ha sofert de primera mà el que es veure disminuïts els seus ingressos i com a poc a poc els clients han anat desapareixent.

Durant els últims mesos, i a causa de la COVID-19, hem vist que sense el comerç del poble no haguérem pogut subsistir. En canvi, altres comerços que no són de primera necessitat, no han tingut la sort de veure incrementat els seus ingressos i han hagut de romandre tancats, però a tots ells, tant als qui han obert com als qui no, ara més que mai és el moment de donar-los el suport necessari perquè es recuperen de la crisi que han viscut.

Des de la Regidoria de Comerç de la Pobla Llarga, sempre s’ha tingut en compte que des de l’Ajuntament s’havia de mostrar tot el suport necessari al nostre comerç. Per aquesta raó, ja s’han dut a terme diverses accions dirigides als comerços, com la gravació d’un vídeo promocional, la creació d’un Facebook gestionat des de l’Ajuntament que els dona l’oportunitat de mostrar els seus productes, o un concurs setmanal que sorteja 50€ per realitzar compres a la Pobla Llarga. Ara, i després de molts mesos de recopilació, la Pobla Llarga ha actualitzat la seua guia comercial, on estan inclosos tots els sectors de la localitat. La guia és una eina disponible en les xarxes socials per a gent jove però també un instrument per a la gent més major que no disposa de noves tecnologies, ja que és molt intuïtiva i mostra tots aquells emprenedors que realitzen servei a domicili.

“Només declarar-se la pandèmia, el primer va ser posar-nos en contacte amb tota la gent major de la localitat, per demanar-los que no eixiren gens de casa i que tot allò que necessitaren que ens ho feren saber i els ho faríem arribar. Vam tenir la gran sort que el comerç local es va conscienciar molt i la majoria continuaren o iniciaren el repartiment a domicili.” comenta la Tinent d’Alcaldessa Vero Úbeda “durant les primeres setmanes, elaborarem una mini guia dels serveis o comerços que continuaven oberts, i encara que ja sabia la importància d’actualitzar la nostra guia, ho vaig veure una prioritat. Des d’eixe moment, en