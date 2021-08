La població necessita urgent una desconexió digital progressiva

Connect on Linked in

Professionals de la Unitat de Desintoxicació i Patologia Dual de l’Hospital *Vithas Aigües Vivas han advertit sobre els riscos de la hiperconectividad i han apuntat la necessitat de realitzar una desintoxicació digital per part de la societat

Els psiquiatres de la Unitat de Desintoxicació de l’Hospital Vithas Aigües Vives afirmen que “els comportaments addictius, repetitius i obsessius poden passar desapercebuts, però l’addiccions a les tecnologies són reals i interfereixen amb la vida diària

Entre els principals riscos que comporta l’ús excessiu o inadequat de la tecnologia els experts destaquen patir ansietat pr d’estar perdent-se alguna cosa, o quedar exclòs de les xarxes socials anul·lar la creativitat perquè ja no genera idees pròpies, tot el que necessita ho troba en la xarxa; perdre l’anàlisi crítica de la realitat i falta de reconeixement de notícies vertaderes, així com deixar-se influenciar per les notícies o tendències de les xarxes socials

A més, fomenten l’aïllament i els problemes de socialitzacióNo es tracta d’eliminar per complet la tecnologia de la teua vida, sinó d’instaurar períodes regulars de desconnexió digital per a cultivar la interacció física i cara a cara, buscant desenvolupar una activitat que no incloga tecnologia com un esport, llegir, jocs de taul i aconseguir una recuperació de les fronteres entre el temps laboral i el de descans