La poesia, la música i l’art s’uneixen un any més en el Sopar Estellés d’Almussafes

La localitat va celebrar aquesta vetlada cultural organitzada per l’Ajuntament de la localitat el dimarts 8 d’octubre en la Llar dels Jubilats



Berta Guixot i Clara Marí van recollir els premis com a guanyadores del concurs de Cartells del 9 d’Octubre i 19 persones van recitar versos davant al públic



La vetlada va concloure amb un concert a càrrec del cantautor castellonenc Artur Álvarez



Cent huitanta persones van participar el passat dimarts 8 d’octubre en el Sopar Estellés que es va celebrar en la Llar dels Jubilats d’Almussafes. Inclosa en la programació del 9 d’Octubre i organitzada pel propi Ajuntament de la població, durant la mateixa es van llegir versos de diferents poetes, es van entregar els premis del concurs de cartells impulsat pel consistori amb motiu del Dia de la Comunitat Valenciana i l’artista Artur Álvarez va oferir un concert.



Els versos de diversos poetes valencians van ambientar el passat dimarts 8 d’octubre a Almussafes el ja tradicional Sopar Estellés, una trobada literària organitzada per l’Ajuntament de la localitat amb l’objectiu de ressaltar públicament l’aportació a les lletres realitzada durant la seua trajectòria pels escriptors i les escriptores d’Alacant, Castelló i València i que serveix com a preàmbul per a la celebració de la festa del 9 d’Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana.



“És una activitat plenament consolidada a Almussafes en la qual es respira un ambient molt familiar que ens permet gaudir d’una manera molt agradable i tranquil·la d’un vessant de la nostra cultura poc coneguda però sens dubte molt important per a l’expressió de les nostres inquietuds i de la nostra identitat”, assenyala el regidor de Cultura, Alex Fuentes.



Al voltant de 180 persones van assistir a aquesta vetlada cultural que es va iniciar a les 21.30 hores amb el lliurament per part d’Alex Fuentes dels premis del Concurs de Cartells del 9 d’Octubre. Berta Guixot Blay va recollir un xec per valor de 100 euros per haver aconseguit la primera posició en la categoria d’adults, mentre que Clara Marí Esteve va fer el propi amb un de 50 euros després de guanyar en la categoria infantil. La presidenta de l’Associació Cultural ‘Paleta i Pinzell’, Elena Muelas, la professora de l’escola de pintura, Demelsa Mínguez, i el tresorer de la entitat, Albert Traver, com a membres del jurat, van acompanyar a l’edil en aquest moment de la cerimònia. Totes les obres presentades al certamen estaran exposades en el hall del Centre Cultural fins al pròxim dimarts 15 d’octubre.



Després del sopar de cabasset, en la qual per tres euros es va servir la beguda, les ensalades i unes creïlles fregides, va començar el recital poètic, en el qual es van escoltar composicions tant de Vicent Andrés Estellés com d’altres autors i autores. Un total de 19 persones, entre alumnat de l’IES Almussafes, els professors del departament de Valencià del centre educatiu Alan Greus i Josep Lluís Ribes i diferents regidors del consistori municipal es van atrevir a acostar-se al micròfon per a compartir amb el públic alguns versos.



L’acte es va clausurar amb el concert del músic Artur Álvarez, en el qual l’artista castellonenc va interpretar els temes inclosos en el seu disc ’10 poetes contemporanis del País Valencià’, editat al desembre de 2018. En ell, posa música als textos de Manuel Alonso, Carme Arnau, Berna Blanch, Alba Fluixà, Gràcia Jiménez, Susanna Lliberós, Francesc Mompó, Àngel Moreno, Vicent Penya i Josep Porcar.