La polèmica de la Grossa de Nadal La polèmica de la Grossa de Nadal 2019

La Grossa de Nadal 2019 serà recordada amb polèmica

Un any més l’endemà de la Grossa de Nadal es converteix en el dia de la Salut per alguns, la majoria, i el de l’alegria per no mes uns quants agraciats per la sort amb una pluja de milions en la Comunitat Valenciana

19 minuts després de començar el sorteig ja moltes persones botaven d’alegria amb el 26590 , La Grossa de Nadal 2019

Novament poblacions com Manises, Alaquàs i Aldaia van tindre el privilegi de què la sort hi haja decidit fer una parada amb el 750, tercer premi

Quart de Poblet, Silla i xicotetes administracions de València també obrien la finestra de la sort el diumenge amb l’alegria de saber que entre els seus compradors hi havia persones agraciades amb quints Premis

Una Grossa de Nadal, que passara a la Història a més de ser el segon més matiner de la història del sorteig, serà per la polèmica que sorgia en les xarxes socials, per les imàtgens d’alguns dels membres treballadors del sorteig en les quals es mostrava la introducció de boletes en diferents moments del sorteig que van alçar la sospita dels internautes, accions que ràpidament Loteries i Apostes de l’Estat es va afanyar en aclarir