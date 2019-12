La Policia de Cullera i els centres educatius s’alien per previndre el consum de drogues

Connect on Linked in

La Unitat Canina mamprén una campanya per conscienciar sobre les conseqüències negatives de les substàncies addictives

La Unitat Canina de la Policia Local de Cullera ha activat una campanya en els centres educatius del municipi per tal de previndre el consum de drogues entre la població adolescent. L’activitat pretén conscienciar i anticipar-se a possibles inicis en l’ús d’estes substàncies advertint de les seues conseqüències negatives.

L’acció s’ha posat en marxa a l’IES Blasco Ibáñez i anirà realitzant-se al llarg del curs escolar en la resta de centres, concretament dirigida a l’alumnat de segon de l’ESO.

La Policia explica els diferents tipus de drogues que existixen i els perills que comporten cadascuna d’elles. A més, s’ha incidit molt en com les drogues afecten la conducció, augmentant les probabilitats de patir un accident fins al punt d’estar catalogat com un comportament de risc viari extrem.

L’objectiu, entre d’altres, també és fer partícips als adolescents per tal que puguen preguntar qualsevol dubte sobre esta temàtica. La Unitat Canina respon a les qüestions que plantegen sempre parant especial atenció als efectes que comporta l’addicció a les drogues.

L’activitat conclou amb una exhibició d’obediència i cerca amb el gos de la Unitat Canina on l’alumnat viu en primera persona com és el treball que realitza este Cos de seguretat local.

La regidora delegada de l’àrea, María José Terrades, ha destacat la vessant preventiva i de la Policia Local. «Durant tot l’any, els i les nostres agents desenvolupen una tasca de conscienciació que tracta de contribuir a millorar el civisme i reduir els comportaments de risc. Tenim una Policia altament implicada que participa en la construcció d’una societat millor», ha assenyalat.

Prevenció

El consum de drogues comporta una sèrie de perills no sols per a la salut. També comporta efectes negatius en l’àmbit social com problemes familiars i escolars; problemes en el desenvolupament cerebral com dificultats de concentració, pèrdua de memòria i desestabilitzacions emocionals o, fins i tot, conductes sexuals de risc.

Esta iniciativa forma part de la programació anual que la Unitat Canina de la Policia Local du a terme en tots els centres educatius del municipi. Així, l’Ajuntament de Cullera perseguix previndre des d’edats primerenques i des de l’educació l’inici en el consum d’estes substàncies per tal d’aturar els efectes que estes poden provocar al llarg de la seua vida.