La Policia de Cullera intercepta a tres conductors baix els efectes de l’alcohol

Connect on Linked in

Un d’ells va donar a més positiu en drogues i dos no tenien permís de conducció



El cap de setmana de controls dut a terme per la Policia Local de Cullera s’ha saldat amb un total de tres conductors interceptats conduint baix els efectes de l’alcohol o les drogues sobre un total de 29 sotmesos a les proves.



El cas més cridaner va tindre lloc la nit del dijous 6 al divendres 7 quan un conductor va ser advertit circulant a una velocitat excessiva per la Diagonal del País Valencià. Els agents van intentar donar-li l’alt de forma infructuosa pel que es va iniciar una persecució que va finalitzar amb la intercepció quan fugia corrent tant de la Policia Local com d’una patrulla de la Guàrdia Civil que va col·laborar en el servei.



El conductor, que va resultar ser F.M.H., de 24 anys, veí de Gandia, no solament va donar 0,49 mg/l d’alcohol mitjançant aire espirat sinó que va resultar positiu en el test de drogues al qual va ser sotmés. A més, este conductor no tenia de permís de conducció. Per tot això se li ha denunciat com a presumpte autor de diversos delictes contra la seguretat viària.



En el segon cas, el conductor interceptat anava conduint en sentit contrari al permés pel carrer Suec la nit del diumenge 9 al dilluns 10 de juny. Tenia símptomes de trobar-se baix els efectes de l’alcohol i es va negar a sotmetre’s a les proves d’alcoholèmia. Els agents van procedir a immobilitzar el vehicle i traslladar-lo al depòsit municipal. El conductor, A.E.E.A., de nacionalitat francesa, fou finalment imputat per un delicte contra la seguretat viària.



En el tercer cas, el conductor va donar positiu en la prova d’alcoholèmia amb 0,50 mg/l, el doble de la taxa màxima permesa. Els agents van procedir amb la pertinent denúncia per infringir el Reglament General de Circulació. Este conductor també circulava sense el permís de circulació el qual li va ser retirat en el passat per una altra infracció.



Les actuacions van tindre lloc en el marc de la campanya contra la conducció baix els efectes de l’alcohol i les drogues, impulsada des de la Direcció General de Trànsit (DGT) i amb aplicació en tot el territori espanyol.



La DGT va subministrar tot el necessari per a realitzar les proves, des de filtres per als alcoholímetres fins a vehicles per als tests de drogues.



Des de la Prefectura es recorda que en 2017 el 62 % de les condemnes per delictes viaris van ser degudes a l’alcohol i les drogues al volant. A més, l’alcohol està present en un 26 % dels accidents mortals.