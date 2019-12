La Policia de Cullera registra sols dos positius per alcohol i drogues en una campanya especial

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Els agents realitzaren més d’un centenar de controls pels carrers del municipi

La Policia Local de Cullera ha realitzat un total de 103 proves a conductors, 77 d’alcoholèmia i 26 per consum de drogues, dins de la campanya de la Direcció General de Trànsit (DGT) que s’ha dut a terme entre el 9 i el 15 de desembre a tota Espanya. Del total de vehicles vigilats tan sols dos han donat positiu, un per alcohol i altre per drogues.

En ambdós casos s’han tramitat les diligències pertinents.

La campanya de sensibilització del consistori i l’avís d’este dispositiu extraordinari, que se posà en marxa amb motiu de les festes prèvies al Nadal i dels dinars i sopars d’empresa, ha reduït el percentatge de persones que agafen el cotxe baix l’efecte d’estes substàncies.

Amb l’organització i execució d’estos punts de control en diferents zones del municipi i a qualsevol hora del dia s’ha aconseguit que el nombre de sancions per la presència i consum d’alcohol i drogues al volant estiga per baix del 2%.

Així mateix, des de la Policia Local es vol recordar que encara queden dies festius com pot ser la nit de cap d’any o la setmana dels Reis Mags i els riscos per a la seguretat viària que tenen l’alcohol i les drogues en la conducció. També advertix que encara que es vaja al volant amb una taxa d’alcoholèmia dins dels marges legals les probabilitats d’accident també són altes.

La regidora de l’àrea, María José Terrades, ha assenyalat que «creiem que la campanya ha calat entre els conductors i cada volta la societat està més conscienciada dels perills que suposa conduir en estos estats». No obstant, Terrades ha insistit en que «encara hem d’aconseguir reduir més estes xifres» i que «l’única taxa segura és 0,0%».

Les multes i la retirada de punts són probablement dos de les principals motivacions per les quals es desisteix a posar-se al volant en condicions inadequades. Per contra, la regidora ha explicat que estes campanyes «més que sancionadores són de conscienciació perquè estem parlant d’arriscar la vida, tant del conductor com de terceres persones, i l’objectiu és evitar possibles tragèdies».

La presència d’alcohol al volant continua sent un dels factors desencadenants d’un terç dels accidents mortals, i el consum de drogues està catalogat com un comportament de risc viari extrem.