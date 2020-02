La Policia de Cullera salva la vida d’un home després de fer-li una RCP

Print This Post

La ràpida actuació policial reanima l’afectat fins l’arribada dels serveis mèdics

La Policia Local de Cullera salvà ahir a la nit la vida d’un home de 59 anys que s’havia desplomat en la via pública i presentava signes d’estar mort, sense pols i amb falta de respiració.

Els agents es van veure obligats a practicar-li una reanimació cardiopulmonar (RCP), una maniobra de primers auxilis que aconseguí retornar-li la vida a l’afectat fins a l’arribada dels serveis mèdics.

La Policia havia rebut una cridada alertant de que hi havia una persona en terra amb símptomes de poder estar morta. Ràpidament acudiren dos patrulles de la Policia Local al lloc dels fets.

Ambdues patrulles comprovaren que la persona que es trobava en terra no tenia pols. La primera d’elles es desplaçà a pels metges d’urgència mentre la segona va decidir fer tot el possible per reanimar l’home mitjançant una RCP manual i amb l’ajuda d’un desfibril·lador.

Gràcies a esta tècnica de reanimació s’aconseguí que l’afectat tornara a respirar fins a l’arribada d’una metgessa i un infermer que l’atengueren ajudats per ambdues patrulles i un equip SAMU. Una vegada estabilitzat fou traslladat a l’Hospital de la Ribera.

Intervenció policial

La coordinació amb els serveis mèdics i l’actitud decidida dels policies per practicar-li la maniobra de primers auxilis davant del perill que patia l’home ha sigut clau per evitar la seua mort.

La Policia Local de Cullera està formada per a practicar la reanimació cardiopulmonar, una tècnica d’urgència per a salvar vides en moltes emergències com poden ser ofegaments o atacs cardíacs.