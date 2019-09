La Policia de Cullera s’especialitza en l’atenció a menors

Print This Post

La localitat s’adherix al Programa Tutor per a previndre l’absentisme, l’assetjament escolar o el consum de drogues

La prevenció de l’absentisme escolar, el vandalisme o el consum de drogues, així com la protecció dels drets dels menors compta des d’ara amb una eina més a Cullera.

La Policia Local ha creat la figura de l’Agent Tutor, una policia especialitzada la comesa de la qual és donar una resposta primària global en matèria de seguretat en l’entorn escolar i en problemàtiques relacionades amb menors d’edat.

D’esta forma, el consistori pretén millorar les intervencions policials que s’efectuen amb menors d’edat, contribuint a millorar la vida de xiquets i adolescents.

«S’aconseguix mitjançant la figura d’una agent, qui s’erigix en una autoritat pròxima a ells i en qui poden confiar davant situacions que poden resultar difícils o desagradables i que moltes vegades s’oculten per vergonya, por o simplement per desconeixement sobre com actuar», assenyala la regidora delegada de la Policia Local, María José Terrades.

El ple municipal aprovà per unanimitat el dimarts l’adhesió del consistori al protocol marc del programa Agent Tutor, elaborat en el marc del conveni entre la Delegació del Govern per al Pla Nacional sobre Drogues i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP).

Funcions

L’Agent Tutor és un membre de la Policia Local especialitzat en la prevenció i protecció de menors. Es caracteritza per la seua proximitat, la integració i la mediació tant en l’entorn escolar com familiar.

Entre les seues funcions, exercirà d’interlocutora entre els centres educatius, les associacions de pares i l’Administració. A més, canalitzarà les necessitats dels col·legis pel que fa a seguretat integral.

D’altra banda, l’Agent Tutor té com a missió detectar i previndre actes delictius i conductes antisocials tant en l’entorn escolar com fora d’ell.

La seua tasca també se centra en la detecció de famílies desestructurades, així com possibles maltractaments en l’àmbit familiar.

A més d’organitzar xarrades, taules redones o col·loquis sobre temes d’interés per als jóvens, es farà càrrec de comunicar als responsables dels centres educatius i a les famílies afectades qualsevol conducta atípica dels menors inicialment en un sentit estrictament preventiu.

Finalment, se li fa responsable d’intervindre en situacions de desemparament, mendicitat per o amb menors i situacions d’explotació laboral.

María José Terrades ha ressaltat la contínua especialització de la Policia Local de Cullera, que en els últims anys està realitzant un important esforç de formació específica dels agents per a adaptar les seues habilitats a les noves necessitats que presenta la seguretat pública. En eixe sentit, assenyala que els agents cullerencs se situen «a l’avantguarda» en el conjunt de les policies locals de la Comunitat Valenciana.