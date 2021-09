La Policia de la Generalitat imposa 178 multes durant les Falles

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La Unitat adscrita a la Generalitat ha realitzat 221 inspeccions en establiments i multat a 30



– S’ha identificat a 572 persones i 317 vehicles entre el dilluns i el diumenge i detingut a 7 persones

La Policia de la Generalitat ha imposat 178 sancions durant el dispositiu de la setmana de Falles. D’elles, 30 s’han imposat a establiments, 93 són per incompliment de la normativa Covid-19 i 55 per tinença d’estupefaents o armes.

La Unitat Adscrita a la Generalitat ha organitzat un dispositiu especial durant la setmana de falles a la ciutat de València i en cinc municipis de l’àrea metropolitana, Sagunt, Torrent, Quart de Poblet, Catarroja i Burjassot.

Des del dilluns 31 d’agost, han realitzat 221 inspeccions en establiments que han tingut com a resultat la interposició de 30 sancions. Les altres 148 estan motivades per incompliment de la normativa COVID-19 o per tinença d’estupefaents. El cos autonòmic ha identificat també a 572 persones i a 317 vehicles. Han detingut a 7 persones.

La Unitat adscrita a la Generalitat no ha hagut d’interposar cap sanció en les carpes de les comissions falleres o les seues seus festeres. Al llarg dels set dies han realitzat 30 serveis de socors a persones que necessitaven algun tipus d’ajuda per desorientacions o extraviament. Han realitzat, també, 425 atencions a requeriments o consultes de la ciutadania i 121 serveis en les estacions de Metrovalencia.