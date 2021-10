La Policia de la Generalitat incrementa els dispositius de control en magatzems de garrofa i ametla

Print This Post

S’han localitzat quatre magatzems il·legals i s’han intervingut 56,6 tones de garrofa i 2 tones d’ametles



Una persona ha sigut detinguda i altres 6 seran investigades

La Policia de la Generalitat, Unitat de la Policia Nacional adscrita a la Comunitat Valenciana, ha intensificat, des d’el mes d’agost passat, els operatius de vigilància i control de la traçabilitat de productes hortofructícoles amb l’objectiu de previndre el robatori en explotacions agrícoles, el comerç il·legal en establiments o magatzems, així com evitar la contractació il·legal de treballadors.

Els controls s’han centrat en els magatzems de garrofes i ametles, coincidint amb la campanya de recollida d’aquests dos productes.

Des de mitjan agost fins a mitjan octubre, la Policia de la Generalitat informa que s’han localitzat 4 magatzems il·legals en els municipis de Montserrat, Alfarp, LLOMBAI i Montroi.

A més, entre els magatzems investigats, s’ha detectat diverses irregularitats, com mancar dels deguts permisos o llicències, dedicar la seua activitat a una altra diferent a l’autoritzada o presentar greus irregularitats en la comercialització dels productes.

Com a resultat d’aquestes actuacions s’han intervingut 56,5 tones de garrofa i 2 tones d’ametla, en diferents magatzems de les províncies de València i Castelló, a més de realitzar comprovacions sobre la procedència d’altres 1.147 tones d’aquests fruits.

Així mateix, una persona ha sigut detinguda i altres sis estan sent investigades per diversos delictes com a apropiació indeguda, falsificació de documents o furt.

La consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo, ha lloat les actuacions del dispositiu policial i ha celebrat “que s’intensifique el control sobre la producció d’un dels puntals de l’exportació agrícola valenciana”.

La Comunitat Valenciana és la principal productora mundial de garrofa, un llegum que ha quintuplicat el seu preu en els últims anys, sent cada vegada més cotitzada pels seus múltiples usos (alimentosos, farmacèutics, culinaris, cosmètics, etc.) i propietats (energètiques, digestives, minerals, antioxidants, etc.).



Una vegada finalitzada aquesta campanya es començaran unes altres de control de traçabilitat d’altres productes, com a cítrics, a la província de València i Castelló, i raïm, en la d’Alacant.

Els operatius desplegats per a realitzar aquestes labors estan integrats per equips multidisciplinaris, al costat dels equips ROCA de la Guàrdia Civil, entre els quals cal destacar la col·laboració dels equips de Llíria i Sueca; la Policia Nacional; Policia Local; Inspecció Provincial d’Ocupació i Seguretat Social, i inspectors de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.