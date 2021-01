La Policia de la Generalitat inspecciona 187 locals i obri 137 actes aquest cap de setmana

Connect on Linked in

A més, la Policia ha identificat a 1.325 persones i a 751 vehicles

Els Grups d’Establiments i d’Espectacles de la Unitat de la Policia Nacional Adscrita a la Comunitat Valenciana han realitzat durant el cap de setmana 187 inspeccions tant en bars, restaurants com a comerços de la Comunitat Valenciana. Com a resultat d’això, ha elevat 9 propostes de sanció a locals on s’infringia la normativa COVID-19 i la Llei d’Espectacles 14/2010. A més, s’ha controlat l’aforament de les àrees comercials de les tres províncies.

Així, durant el cap de setmana, la Policia de la Generalitat ha alçat 137 actes per no utilitzar adequadament la màscara o per saltar-se el toc de queda. També ha realitzat 266 advertiments per no respectar la distància de seguretat o incomplir l’ús de màscares. Així mateix, ha identificat a 1.325 persones i 751 vehicles per aquests motius. D’altra banda, la Policia ha alçat 9 actes per tinença de drogues i armes.

Durant aquest cap de setmana l’helicòpter de coordinació de la Generalitat ha donat suport als operatius policials que han controlat l’aforament de les àrees comercials i el tancament perimetral de Bonrepòs, Canals, Sollana i Xàtiva. Gràcies a aquesta vigilància, s’han sumat 6 actes per incomplir el confinament i altres 6 per tinença de drogues, identificat a 202 persones i 104 automòbils, controlat 31 passaports i s’han atés 2 serveis humanitaris.

La Generalitat continuarà donant suport aeri, quan siga necessari, per a controlar els tancaments perimetrals ordenats. Aquest dilluns s’estan realitzant vols en les zones de Sollana, Guadassuar, Anna, Canals i Ayora.