La Policia de la Generalitat intervé tres obres falses de Modigliani, El Greco i Goya que anaven a vendre’s per 12,5 milions en el mercat negre

El grup de Patrimoni Històric de la Policia de la Generalitat ha intervingut de manera cautelar tres obres falses atribuïdes als pintors Amedeo Modigliani, Domenikos Theotokópoulos El Greco i Francisco de Goya. El seu propietari intentava comercialitzar-les, presumptament, per un valor de 12.500.000 euros.

Segons la investigació policial, les tres obres són propietat d’un col·leccionista no especialista en art de la província de Toledo que havia iniciat la venda dels seus fons com si foren originals, amb la col·laboració de marxants que intentaven vendre l’obres a través de correus electrònics entre col·leccionistes, a canvi d’un deu per cent del preu.

El quadre de Modigliani anava acompanyat per documents presumptament falsificats que acreditaven la seua autenticitat amb la intenció de comercialitzar-los. El Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació (IVCR+I) ha determinat que no es tracta d’una obra original de Modigliani sinó d’una pintura falsa en la qual s’ha copiat l’estil i temàtica amb signatura apòcrifa.

L’operació s’ha desenvolupat per part de la Unitat de Policia Adscrita a la Generalitat i ha comptat amb la col·laboració de la brigada de patrimoni històric del Cos Nacional de Policia i ha permés retirar del mercat negre les tres obres. Els fets s’han remés al Jutjat d’Instrucció número 2 d’Ocaña (Toledo) juntament amb les autenticacions presumptament falses i els pertinents estudis científics i físics de les obres d’art intervingudes.