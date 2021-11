La Policia de Silla arranca el pla per a protegir els negocis locals

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Silla, Policia Local i l’Agència per al Foment de la Innovació Comercial han posat en marxa la campanya «Comerç segur», una iniciativa que pretén mantindre una estreta relació amb el teixit comercial. Aquesta campanya té com a objectiu aconseguir un major feedback amb els comerciants locals i poder actuar amb la major rapidesa possible en cas que calga intervindre per situacions d’emergència i obtindre major seguretat.

El desig de l’alcalde és que no es veja com una necessitat, que no hi ha cap perill per als comerços locals, sinó que pretén ajudar-los en cas d’haver algun problema. No hi ha increments als nivells de delinqüència de Silla, però la campanya pretén ser un recolzament per a estos xicotets comerços.

Per aquest motiu, la Policia Local ha començat a visitar tots els comerços del poble per repartir un fullet informatiu adreçat a les persones propietàries dels establiments on s’ofereixen consells de seguretat.

El comissari de la Policia Local de Silla, Pedro Ortega, ha destacat que “amb aquesta iniciativa es vol propiciar una relació estreta amb el col·lectiu de comerciants per a fer un pas més en la seguretat”.

El decàleg que ha anunciat seria una recopilació de consells, de manera que els propietaris dels comerços sàpien quines ajudes ofereix la policia i com actuar davant de qualsevol problema. A més, la pegatina que posaran a la façana servirà per advertir a qui volguera causar problemes.

La campanya, com diu l’alcalde, és per apropar al cos policial als habitants sillers. La Policia Local de Silla no és superior al ciutadà corrent, sinó que és un cos més de funcionaris, de l’àmbit de la seguretat i, amb esta ajuda, d’informació.