La Policia Local comptarà amb una nova unitat de convivència i seguretat diurna

El regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, ha presentat este matí la nova estructura de la Policia Local de València que contempla la creació de la Unitat de Convivència i Seguretat Diürna (UCOS DIA) i la desaparició de la Unitat de Districte 8. Cano ha destacat altres aspectes de la reestructuració policial vinculats al capítol pressupostari d’inversions per a 2020, del qual ha assenyalat que «és el millor capítol d’inversions per a la Policia Local dels últims 9 anys» i s’ha referit al projecte per a reubicar la Segona Unitat de districte al Parc Central o a les noves dependències per al Grup GAMA d’atenció a dones víctimes de violència de gènere.



«Esta reestructuració es basa en tres aspectes, el primer dels quals és la nova estructura geogràfica amb la desaparició de la Huitena Unitat i la creació de la Unitat de Convivència UCOS Dia (ja existia la Unitat UCOS Nit). El segon aspecte és la posada en valor del capítol 6 d’inversions del Pressupost de l’Ajuntament per a 2020, i el tercer es referix a les tasques de coordinació amb el Cos Nacional de Policia», ha explicat el regidor Aarón, qui ha assenyalat que la nova estructura, sense perdre el seu caràcter descentralitzat, «està pensada per a facilitar les tasques policials, amb un pressupost que ve a dotar de recursos materials necessaris a la Policia Local per a la realització de les seues tasques i una necessària i obligada coordinació amb els cossos i forces de seguretat de l’Estat».



El responsable de l’àrea de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, ha ressaltat que «València és una ciutat segura per diferents motius», entre els quals ha destacat l’eficiència policial i la bona coordinació entre els diferents cossos policials, per a referir-se seguidament a la situació generada en la Policia Local «després d’haver-se atès la reivindicació històrica de la jubilació als 60 anys». Este fet, «junt a l’absència d’oposicions», ha provocat «un minvament important de la plantilla de la ciutat de València».



Enfront d’eixa situació, s’ha referit a la pròxima entrada de 30 nous agents al desembre «i 40 més abans del pròxim estiu», i també al creixent nombre de permutes o a la convocatòria d’una oposició amb 225 places, per a la qual s’han inscrit 1.700 aspirants, de les quals la major part seran per a cobrir baixes per jubilació. «Durant el passat mandat es van prendre mesures per a pal·liar esta situació, i continuarem treballant per a convocar oposicions en anys successius fins a trobar un equilibri».



Cano ha afirmat que «la reestructuració té l’objectiu de frenar el minvament de recursos i trobar un equilibri que mantinga el nombre necessari de policies a la ciutat, per la qual cosa es planteja una nova estructura amb la qual crec que guanyem en proximitat i eficiència». El regidor de Protecció Ciutadana ha remarcat que «es durà a terme després de mantindre converses prèvies amb comandaments policials, representants veïnals i agents socials».



«La nova reestructuració manté el mapa descentralitzat i crea una nova unitat centralitzada. Desapareix la Huitena Unitat de Districte, alguns dels efectius de la qual passaran a cobrir els barris de la Cinquena Unitat, mentre uns altres passaran a la nova UCOS Dia, i la resta reforçaran patrulles i unitats operatives en barris», ha afegit Cano, qui s’ha referit a una altra de les novetats: «la Quarta Unitat passarà a tindre la seua base en el Molí del Sol, on està actualment l’Octava, i en els baixos de la Central mantindrem un punt d’atenció a la ciutadania. La Cinquena Unitat es manté igual però li incorporem la part pròxima a Campanar».



Aarón Cano s’ha mostrat convençut que «amb esta nova divisió territorial guanyarem capacitat de gestió i agilitat, i aconseguirem que les cotes de convivència siguen encara majors de les quals ja tenim». Respecte a la nova UCOS Dia, ha dit que «naix amb 40 membres (20 en cada torn) cobrint la ciutat, complementant el treball de UCOS Nit i guanyant en servei els caps de setmana».



Posteriorment ha assenyalat el regidor que «no podem parlar de la reestructuració sense referir-nos al Pressupost per a 2020, que referent al capítol 6, d’inversió, els puc dir que és el millor capítol d’inversions que ha tingut la Policia Local en els últims nou anys». Ha destacat que s’ha consignat una partida per al projecte que permetrà situar la Segona Unitat, «que està actualment en una antiga guarderia, en unes condicions que no són les millors, en un nou emplaçament que serà al Parc Central.