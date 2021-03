La Policia Local d’Alaquàs deté el pressumpte autor de diversos robatoris en alguns trasters d’un garatge comunitari

Print This Post

El presumpte autor va forçar 16 trasters en el garatge comunitari de les finques de Dolores Ibarruri

La Policia Local d’Alaquàs va detindre durant la matinada del dissabte 13 al diumenge 14 de març el pressumpte autor de forçar 16 trasters al garatge comunitari de les finques de Dolores Ibarruri.

L’autor circulava amb una bicicleta incomplint el toc de queda quan va ser detingut pel cos policial i es va procedir a la seua identificació. Durant el registre corporal extern, els agents li van incautar diversos bombins de panys amb mosses així com guants i diverses ferramentes per al forçament dels panys. Així mateix, el detingut no va poder demostrar la propietat de la bicicleta amb què circulava.

Aquest fet va motivar una intervenció de la resta de patrulles més àmplia amb una inspecció de les immediacions gràcies a la qual pogueren localitzar diversos trasters forçats així com localitzar el propietari de la bicicleta que havia sigut sustreta d’un dels trasters violentats per la persona identificada per la Policia Local.

L’autor va ser detingut i traslladat a les dependències del Cos Nacional de Policia on va pasar a disposició judicial. En aquests moments se li investiga una possible relació amb diversos robatoris esdevinguts una setmana abans al garatge comunitari del Passatge 25 d’Abril.