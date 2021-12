Print This Post

Aquestes actuacions executades per la Policia Local d’Alaquàs donen resposta a les peticions veïnals i tenen com a finalitat garantir la seguretat ciutadana a la via pública

La Policia Local d’Alaquàs ha realitzat aquests últimes setmanes treballs de pintura i manteniment vial en diferents carrers del municipi amb l’objectiu de garantir una adequada senyalització i la seguretat ciutadana.

Amb aquestes tasques de reforç i manteniment de la seguretat viària, a més d’actuar sobre els punts més conflictius on hi ha necessitat de reforçar les marques vials i les senyals de trànsit també venen a donar resposta a les diferents sol·licituds i peticions veïnals on es proposen millores en la senyalització o s’adverteix de necessitats de manteniment.

En les últimes setmanes s’ha procedit al repintat de passos de vianants en llocs com la confluència de Av/ Ausiàs March amb el tram final de la C/ València, procedint a efectuar l’adequació de la senyalització de la nova parada de taxis a Alaquàs al costat de la rotonda existent.

També s’han repintat passos de vianants als voltants del C/ Conca i s’han pintat de nou diversos passos de vianants utilitzats per escolars que donen accés al centre d’educació infantil i primària Sanchis Almiñano d’Alaquàs, on també s’ha reforçat el senyal d’ STOP que regula la prioritat de pas dels vehicles.

També s’han dut a terme accions de reposició i manteniment de diferents focus LED de baix consum en la reposició de diferents llums semafòriques. Aquestes tasques de manteniment continuaran en els próxims dies.