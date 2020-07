La Policia Local d’Alaquàs reforça la seua estructura amb la incorporació d’una nova agent i un inspector

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Després de la finalització dels corresponents processos selectius, la Policia Local d’Alaquàs incorporarà en breus dates una nova agent a la seua estructura. L’objectiu d’aquesta nova incorporació és reforçar i garantir un servei públic de qualitat a la ciutadania, amb la finalitat d’afrontar tant la demanda de serveis ciutadans com les obligacions derivades de la nova normalitat.





Amb la incorporació d’aquesta agent femenina, la presència de dones en el cos s’apropa al 20% dels efectius policials, havent-se doblegat la presència de la dona en el cos policial gràcies a l’impuls dut a terme per la Corporació i per la nova Direcció.





D’altra banda, i cobrint una vacant que s’havia produït en la plantilla, s’ha nomenat a un nou Inspector dins del cos policial. J.R.P. és un veterà policia que presta els seus serveis en el municipi des de fa 30 anys, sent un gran coneixedor del municipi, geografia, tradicions, festivitats… Anteriorment exercia funcions d’oficial comptant amb una àmplia experiència policial en la direcció i coordinació, avalat per una àmplia formació universitària.



Amb aquestes incorporacions el cos de Policia Local compta amb grans professionals, formats i preparats per tal d’afrontar els reptes diaris, demandes policials i garantir en definitiva un adequat i òptim servei a la ciutadania.