La Policia Local d’Alaquàs va frustrar el passat cap de setmana un intent de robatori al polígon industrial del Bovala

ls fets es van produir en la matinada del diumenge 29 d’agost en un establiment hostaler. L’animal sustret ha sigut tornat al seu propietari.

La Policia Local d’Alaquàs va frustrar el passat cap de setmana un intent de robatori al polígon industrial del Bovalar, concretament a un establiment hostaler. Els fets es van produir a les 4:30 hores de la matinada del dissabte al diumenge durant les tasques de patrullatge.

Quatre agents del cos van escoltar diferents sorolls en un carrer de la zona industrial. Després d’adoptar les mesures pertinents, es dirigiren cap al lloc d’on provenien els sons i descobriren a dues persones intentant accedir a l’establiment hostaler tallant les reixes de la finestra amb una radial. Els autors dels fets, quan la Policia Local els va sorprendre, abandonaren el material amb què pretenien accedir al local i tractaren de fugir en direcció contrària amb el seu vehicle. A pocs metres van ser detinguts pels efectius policials.

Els autors van passar a disposició judicial on se’ls va imputar un delicte de robatori amb força en grau de temptativa a més d’un delicte contra la seguretat vial ja que el conductor mancava de qualsevol tipus d’autorització administrativa per a conduir. Tant el vehicle com les ferramentes van ser decomisades en l’acte.

Cal destacar a més que que en l’interior de la furgoneta intervenida pels agents es trobava un gos de raça Bulldog francés que va ser entregat a la protectora d’animals amb la qual treballa l’Ajuntament d’Alaquàs perquè no quedara desatés. Quan es va identificar l’animal a través del xip, es va descobrir que el ca havia sigut furtat recentment d’un altre restaurant en una població pròxima a Alaquàs. L’actuació va finalitzar amb la recuperació d’aquest animal que va ser posat a disposició del seu propietari.