La Policia Local d’Alberic controla amb drons el compliment del confinament contra el Coronavirus

La Policia Local d’Alberic ha posat a volar als seus drons per a controlar el compliment del confinament obligat per l’Estat per a lluitar contra la pandèmia del Coronavirus. Els diferents especialistes amb els quals compta el cos de seguretat de l’Ajuntament d’Alberic ja porten diversos dies sobrevolant el nucli urbà i el terme municipal per a comprovar que la població es queda a casa per a evitar els contagis. En cas contrari, actuen de manera personal i presencial per a advertir de la il·legalitat i, si és necessari, interposar una denúncia. El consistori alberiquense que dirigeix Toño Carratalá i que compta amb María Dalmau com a regidora de l’àrea de Seguretat, va adquirir els drons fa uns mesos per a, sobretot, controlar el terme agrícola i convertir-se en aliats dels agricultors en la lluita contra els robatoris que constantment es donaven durant les campanyes de la taronja o el caqui. Amb això, es van sumar al control de les zones agrícoles. A més, els drons també han servit per a conéixer de primera mà l’estat arquitectònic d’algunes instal·lacions municipals, gràcies a la possibilitat d’adquirir imatges des del cel.

Diversos treballadors de la plantilla de la Policia Local van realitzar un curs especialitzat per a poder volar els drons i assegurar el compliment de l’estricta legislació existent en l’espai aeri. “L’Ajuntament d’Alberic ha traslladat a la població, des del primer dia, la necessitat de complir amb el confinament per a véncer al COVID-19 i per això des del principi sumem a la Policia Local en el control. Ara afegim el potencial dels nostres drons per a ser més efectius. Prompte, estem segurs, acabarà aquesta situació i podrem centrar-nos de nou en l’ajuda als agricultors, objectiu inicial dels drons a Alberic”, argüeix l’alcalde, Toño Carratalá.

Relacionats