La Policia Local d’Alberic deté a un home per un robatori al comerç local

La Policia Local d’Alberic va detindre a un home de vint-i-dos anys després de sorprendre’l in fraganti durant un robatori en un establiment de la localitat, exactament en un dels carrers més cèntrics. El detingut va ser sorprés mentre escapava del lloc dels fets i se li van confiscar al voltant de tres-cents euros que havia sostret il·legalment d’un bar, la porta del qual havia destrossat presumptament per a entrar.

La Policia va rebre diversos avisos de persones que van telefonar directament al seu servei o al 112 per a avisar de sorolls desconeguts en un dels bars situats en l’avinguda Antonio Lloret. Per això es va activar un operatiu de vigilància especial que va sorprendre el posteriorment detingut. Els agents van poder comprovar el defectuós estat de la porta d’entrada, els cristalls de la qual havien sigut destrossats. Pel que sembla, el detingut va actuar sobre les màquines del bar, d’on va extraure la seua recaptació. És per això que, quan va ser retingut, comptava amb una gran quantitat de monedes. Les diligències han sigut traslladades a la Guàrdia Civil per al procediment necessari.