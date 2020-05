La Policia Local d’Alboraia denuncia a 8 joves que s’han saltat el confinament

Connect on Linked in

Un grup de 8 joves, tots ells majors d’edat, han sigut denunciats per la Policia Local d’Alboraia per incompliment de les mesures de confinament decretats en l’Estat d’Alarma. Els individus es trobaven en la Partida dels Desamparats, una zona d’horta del municipi, per a conversar i escoltar música, una acció que no està permesa amb la finalitat de prevenir la propagació de la pandèmia COVID-19.

En aquest cas, la col·laboració ciutadana ha sigut essencial, ja que van ser els veïns de la zona els qui van comunicar a la Policia Local els fets. Per aquest motiu és necessari recordar que els habitants del municipi poden alertar de qualsevol infracció de manera telefònica al Cos de Seguretat de la localitat, que continua realitzant patrullatges pel terme municipal per a garantir la protecció ciutadana i prevenir i dissuadir d’actes com este.

No és la primera vegada que la Policia Local d’Alboraia intervé en una reunió no permesa en les mesures de confinament de l’Estat d’Alarma, ja que recentment van sorprendre un altre grup de joves en la zona de l’Ermita dels Peixets, en aquest cas fumant haixix, entre altres infraccions que superen ja les 300 denúncies des del passat 15 de març.