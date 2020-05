La Policia Local d’Alboraia denúncia a un grup de 10 joves reunits en la zona de l’Ermita dels Peixets per fumar haixix

Connect on Linked in

La Policia Local d’Alboraia ha denunciat a un grup de 10 joves procedents de diverses localitats que es trobaven fumant haixix en la zona de l’Ermita dels Peixets. Els fets s’han produït després que diversos agents sorprengueren els individus durant el seu habitual patrullatge pel terme municipal per garantir el correcte compliment de les normes de desescalada.

Concretament, els joves han sigut denunciats per la llei de protecció de seguretat ciutadana relacionada amb el consum d’estupefaents en la via pública i per saltar-se la franja horària decretada sense justificació. L’autoritat de seguretat ha aprehés la droga i els efectes per al seu consum i ha comunicat els fets als progenitors de dos d’ells, al ser menors d’edat.

La Policia Local d’Alboraia suma ja més de 292 denúncies a particulars des que s’iniciara l’Estat d’Alarma el 15 de març per incompliment de les mesures decretades. També ha alçat 11 actes a locals oberts al públic i ha detingut a un individu per desobediència durant aquests dos últims mesos.