La Policia Local d’Alboraia ja ha denunciat a 292 persones per incomplir les mesures de confinament

La Policia Local d’Alboraia ha denunciat a 292 particulars que des que es decretara l’Estat d’Alarma el passat 15 de març han incomplit les mesures establides de confinament. A esta xifra cal sumar les 11 actes que els agents han alçat a locals per estar oberts al públic i la detenció d’un individu per desobediència.

L’alcalde de la localitat, Miguel Chavarría, ha tornat a agrair la predisposició “de la gran majoria de veïns i veïnes en el compliment de les normes” i recorda que la Policia Local “continua treballant sense descans per garantir la seguretat de tots i totes”. En aquest sentit, recentment s’ha establit un reforç policial extraordinari durant els caps de setmana amb la finalitat de garantir el compliment de les indicacions de la desescalada.

També continuen oferint recomanacions tant a través de les seues xarxes socials com de manera presencial. Des de l’inici de la fase 0, els membres de la Policia Local realitzen controls de les eixides d’esportistes pel terme municipal, insten als vianants i ciclistes a utilitzar els marges del Barranc del Carraixet de manera unidireccional i recorden els límits territorials de desplaçaments per a evitar l’accés a les platges d’Alboraia des d’altres municipis, entre altres necessitats generades per la situació.

Per denunciar recorden, això sí, que s’ha de fer a través del telèfon (96 185 60 00) i no des de les xarxes socials, que és un canal únicament informatiu.

Al marge de la pandèmia COVID-19, la Policia Local continua realitzant tasques diàries de protecció. Recentment, van estabilitzar a un home major que havia perdut la consciència en el passeig marítim de la Patacona i van localitzar un ciclomotor que havia sigut sostret d’un veí de València, entre altres actuacions.