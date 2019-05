La Policia Local d’Alboraia realitza unes jornades d’educació viària per als col·legis

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Més de 270 alumnes i alumnes de 4t curs de primària dels col·legis d’Alboraia van participar a les jornades

La Policia Local d’Alboraia ha tornat a celebrar les seues jornades d’educació viària per segon any consecutiu. Durant la setmana del 6 al 10 de maig, els alumnes i alumnes dels diferents col·legis de la localitat van acudir a la reguarda de la policia amb la finalitat de desenvolupar activitats i adquirir coneixements sobre educació viària.

L’alumnat es va dividir en dos grups per a poder dur a terme millor les dues activitats preparades. Mentre un dels grups realitzava un breu exercici pràctic en el Passeig d’Aragó per a conéixer els diferents senyals i el seu significat, l’altre grup va agafar el rol de policia o conductor, per a aprendre les normes de tràfic, dins del circuit que s’havia preparat a les instal·lacions del cinema Lumière.

El material utilitzat per a muntar el circuit va ser cedit per la Prefectura Provincial de Trànsit de València; i les bicicletes i karts a pedals pel Circuit Ricardo Tormo de Cheste.

En finalitzar les activitats, es va lliurar un diploma de conductor i una fotografia de record a tot l’alumnat participant a les jornades.