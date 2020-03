La Policia Local d’Alboraia s’incorpora al Sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género

Print This Post

També s’estableix el protocol de col·laboració entre la Policia Local d’Alboraia i la Guàrdia Civil de Tavernes Blanques per a estos tipus d’agressions



L’Ajuntament d’Alboraia ha signat un nou conveni amb el Ministeri de l’Interior a través de la Junta Local de Seguretat per a incorporar a la Policia Local del municipi al Sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género (l’anomenat Sistema VioGén). Este acord es tradueix en un aprofundiment en les mesures de protecció a les víctimes d’aquest tipus de violència mitjançant una adequada coordinació per a prevenir i evitar riscos de noves agressions, tal com ha ressaltat el president de la Junta i alcalde d’Alboraia, Miguel Chavarría.



D’esta manera, Alboraia s’integra en la xarxa de municipis amb una base de dades comuna per a les Forces i Cossos de Seguretat que permeta tindre coneixement permanent de les circumstàncies de les víctimes de violència de gènere per a realitzar una valoració del risc objectiu de sofrir noves agressions i adoptar les mesures de protecció adequades, realitzant un seguiment individualitzat de les circumstàncies d’estes víctimes i de l’evolució del risc en què es troben.



L’òrgan de seguretat també ha establit un protocol de col·laboració entre la Policia Local d’Alboraia i la Guàrdia Civil de Tavernes Blanques per a la gestió de la seguretat i protecció de les víctimes de violència de gènere residents en el terme municipal d’Alboraia. Amb això, l’Ajuntament pretén millorar l’eficàcia i qualitat del servei públic de seguretat, especialment en l’àmbit de la violència de gènere.



Durant la reunió mantinguda entre els membres de la Junta Local de Seguretat, l’alcalde, Miguel Chavarría, ha ressaltat la gravetat i persistència de les infraccions penals comeses en l’àmbit familiar i, més concretament, en el de la violència de gènere. Per aquest motiu, el primer edil considera necessari respondre amb més i millors mesures de protecció a les víctimes amb una adequada coordinació per a prevenir i evitar riscos de noves agressions.



La Junta Local de Seguretat és un òrgan per a la cooperació i coordinació de polítiques en matèria de seguretat en l’àmbit municipal, assegurant unes actuacions combinades dels diferents cossos policials que intervenen en un mateix àmbit territorial. Està formada pel president i alcalde d’Alboraia, Miguel Chavarría; el regidor de Seguretat Ciutadana, Sebastián Torres; i alts càrrecs de la Policia Local, Guàrdia Civil i de la Policia Nacional.