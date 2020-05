La Policia Local d’Almussafes comença a utilitzar el seu dron per a tasques de videovigilància

Connect on Linked in

Almussafes ja compta amb un dron per a complementar les labors de vigilància realitzades per la seua Policia Local. Va començar a funcionar dissabte passat 9 de maig i les seues primeres missions consistiran a comprovar el compliment de les normes vinculades a l’estat d’alarma decretat per la pandèmia de coronavirus, especialment aquella que regula la distància social mínima permesa per a evitar contagis. Dos agents locals són els que s’han sotmés a l’examen exigit per l’Agència Estatal de Seguretat Aèria per a l’obtenció del permís per a pilotar l’aeronau.

Després de nombroses gestions administratives, dissabte passat 9 de maig va entrar en funcionament l’avió no tripulat adquirit per l’Ajuntament d’Almussafes per a servir de suport a les tasques de patrulla realitzades per la Policia Local de la població. L’Agència Estatal de Seguretat Aèria ja ha donat d’alta l’artefacte adquirit pel municipi, per la qual cosa la seua utilització ja és legal. Els primers vols realitzats pel dispositiu, que es programaran de manera periòdica, serviran per a complementar les labors de vigilància realitzades pel cos policial amb l’objectiu de comprovar el grau de compliment de les mesures incloses en el reial decret de l’estat d’alarma pel coronavirus.

De fet, el primer vol oficial es va dur a terme just en les zones en què s’han marcat les tres ‘Rutes Covid-19’ propostes pel consistori per a facilitar els passejos i la pràctica d’esport en les franges establides pel Govern per a això. “Amb esta iniciativa posem la tecnologia al servici de la seguretat ciutadana. Este dron serà un complement ideal per als servicis de patrulla nostra Policia Local, que podrà comprovar a vista de pardal que la gent guarda les preceptives distàncies de seguretat per a evitar el contagi, mesura que serà clau durant tot el procés de desescalada en el que estem embarcats”, afirma l’alcalde d’Almussafes, Toni González.

A més del primer edil, en la posada en marxa d’este nou programa, dissabte passat 9 de maig, van participar el regidor de Seguretat Ciutadana, Jaime Wic, l’Intendent Cap de la Policia Local, Ernesto Serrano, i els dos agents que han completat la formació necessària per a pilotar este aparell. El certificat bàsic d’aeronaus pilotades per control remot obtingut recentment per ambdós els capacita per a conduir avions no tripulats de fins a 50 quilograms

“El compliment de la normativa és primordial per a desenrotllar amb seguretat esta activitat i en això serem molt escrupolosos. En este sentit, no hem començat a implementar-la abans a causa de la quantitat de tràmits exigits per part de les autoritats encarregades de la seua regulació. Per a això, hem hagut de presentar un ampli informe en què s’especifiquen les característiques de les aeronaus, la seguretat dels vols, la pòlissa d’assegurança contractada, la justificació d’haver adoptat les mesures adequades per a previndre interferències il·lícites durant el seu ús, el manual d’operacions i instruccions i el programa de manteniment per a garantir l’aeronavegabilitat”, comenta Ernesto Serrano.

El dispositiu es pilota a través d’un comandament i les imatges captades poden visionar-se en temps real a través d’una tauleta tàctil, “amb la qual cosa obtenim una perspectiva inèdita fins ara i de la que no disposem quan patrullem amb cotxe o a peu”, expliquen des del cos policial. “La informació ens servirà per a millorar el nostre treball, especialment amb esta etapa que comencem ara, en la que serà imprescindible garantir la distància entre persones”, concreten.