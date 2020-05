La Policia Local d’Almussafes crea rutes Covid-19 per a garantir la separació entre persones en el terme municipal

L’Ajuntament recomana que els trasllats es desenvolupen sempre per la vorera dreta, per al que dilluns que ve començaran a marcar-se fletxes en el sòl



Des de l’executiu municipal apel·len a la responsabilitat de la ciutadania perquè es mantinga la necessària distància de seguretat

A partir de demà, dissabte 9 de maig, començaran a funcionar a Almussafes les tres rutes rurals establides per l’Ajuntament de la població per a garantir l’adequada distància de seguretat entre persones en les eixides per a passejar o practicar esport. Des del consistori recomanen a la població que circule per les voreres situades a la part dreta dels carrers, per la qual cosa a partir del dilluns també començaran a pintar-se en el paviment del nucli urbà fletxes per a indicar el sentit de la marxa. Per al regidor de Seguretat Ciutadana, Jaime Wic, “tota precaució és poca quan es tracta de protegir la salut”.



Amb el començament del desconfinament i la possibilitat d’eixir de casa per a passejar o practicar esport, l’Ajuntament d’Almussafes ha detectat que en determinades franges horàries és complicat guardar la distància entre persones, per la qual cosa la Policia Local de la població ha creat tres rutes amb les quals busca suggerir trajectes en els quals es puga garantir millor la distància de seguretat recomanada per les autoritats sanitàries.



Així, la primera de les rutes comença en el Camí Convent, continuant en paral·lel a l’autovia pel Camí Oest, des d’on es proposen dues possibles eixides, una pel Camí Coets i una altra pel Camí Figuereta. La segona s’inicia en el Camí Bassa Fonda, amb eixida pel Camí La Foia, podent agafar l’itinerari del carrer Gregal i Camí Picassent o realitzar la baixada directament per Camí la Foia.



I el tercer pren com a referència el tram del barranc del Tramusser que divideix Almussafes i Benifaió. En aquest cas, el recorregut es faria per la part del Camí del Barranc del Tramusser pegada a la localitat veïna i l’eixida s’ha establit per la part pegada a Almussafes. Des del cos policial adverteixen que en aquesta opció, per tractar-se d’un espai estret i per a evitar accidents i facilitar la mobilitat, és aconsellable no utilitzar bicicletes.



Hui, divendres 8 de maig, ha començat el procés de senyalització mitjançant cartells i tanques de tots aquests circuits, denominats ‘Rutes Covid-19’, i demà dissabte 9 de maig, coincidint amb l’arribada del cap de setmana i l’habitual augment de l’afluència de persones en aquests espais, entraran en funcionament. Així mateix, també s’ha informat de la iniciativa a la ciutadania a través de la pàgina web municipal i de les xarxes socials oficials.



“Tots i totes ens estem adaptant a poc a poc a aquesta nova situació i encara que la població almussafenya està demostrant la seua responsabilitat pensem que aquesta proposta pot contribuir a complir d’una manera més exigent aqueixa necessària distància social que es recomana per a evitar al màxim el contagi”, afirma el regidor de Seguretat Ciutadana, Jaime Wic, qui recorda que la Policia Local ha reforçat les seues patrulles per a assegurar el compliment de la normativa.



Paral·lelament, l’Ajuntament d’Almussafes recomana a la ciutadania que, amb caràcter general, circule per la vorera dreta quan es moga caminant per dins del nucli urbà, de manera que s’evite, sempre que siga possible, l’encreuament de persones. Per a això, dilluns que ve començaran a pintar-se fletxes en el paviment de les voreres per a indicar el sentit correcte de la marxa. “Tota precaució és poca quan es tracta de protegir la salut de la població, per la qual cosa des de l’executiu municipal animem als almussafenys i almussafenyes a incorporar aquestes rutines a la seua vida diària”, conclou l’edil.