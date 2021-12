La Policia Local d’Almussafes incorpora dues motocicletes elèctriques a la seua flota mòbil

Connect on Linked in

Aquests dos vehicles ecològics se sumen al Ford Kuga híbrid endollable amb etiqueta zero emissions, posat en funcionament el mes de maig passat

Hui, dijous 23 de desembre, han entrat en funcionament després de la seua presentació per part de l’alcalde i del regidor de Seguretat Ciutadana

L’Ajuntament d’Almussafes acomiada l’any 2021 amb la incorporació de dos nous vehicles elèctrics al parc mòbil de la Policia Local. Es tracta de dues motocicletes, que ja estan preparades per a la circulació, i la presentació de les quals s’ha celebrat hui dijous, 23 de desembre, amb la presència de l’alcalde, Toni González, el regidor de Seguretat Ciutadana, Jaime Wic, i l’intendent cap de la Policia Local, Ernesto Serrano. L’aposta de l’executiu local per la sostenibilitat i protecció del medi ambient es reforça de nou amb aquestes últimes adquisicions, que se sumen al vehicle Ford Kuga elèctric, adquirit el mes de maig passat, i a l’híbrid de fa un any pel que la flota del cos policial suma ara un total de cinc vehicles, dels quals tres són elèctrics, un altre híbrid i l’últim cedit per la DGT. L’estació de recàrrega instal·lada dins de la reguarda assegura el proveïment de carburant de l’energia necessària per a la seua utilització.

L’Ajuntament d’Almussafes ha presentat hui, dijous 23 de de desembre, els dos nous vehicles adquirits pel consistori per a la Policia Local de la població. El tancament de l’any 2021 coincideix amb l’ampliació del parc mòbil del cos policial, que agrega dues motocicletes elèctriques marca E-Broh per a la realització dels diferents serveis de seguretat i protecció ciutadana. La compra, adjudicada després del corresponent procés de licitació, s’ha realitzat amb càrrec a fons propis.

“La nostra aposta per la sostenibilitat i la protecció del medi ambient és ferm i decidida i d’aquí ve que estiguem renovant, des de fa un any, la flota mòbil policial per a convertir-la en cent per cent ecològica, sostenible i avançada”, explica el regidor de Seguretat Ciutadana, Jaime Wic.

La presentació oficial de les dues motos s’ha celebrat aquest matí davant la Reguarda de la Policia Local, on tant l’alcalde, Toni González, com l’edil responsable d’aquest departament han conegut els detalls tècnics d’aquesta última adquisició de vehicles, que podran reposar l’energia que necessiten per a circular en l’estació de recàrrega instal·lada dins del propi edifici. “Hem aconseguit configurar un parc mòbil policial de baix impacte ambiental, donant continuïtat així al nostre compromís d’operar amb una flota verda en tots els departaments municipals”, postil·la el president de l’executiu.

La promoció pels mitjans de transport no contaminants s’ha reforçat durant l’últim any. En aquest sentit, al desembre de 2020 va començar a operar el primer vehicle híbrid de la Policia Local d’Almussafes, un Ford Kuga mild híbrid amb etiqueta Ecoblue que funciona amb motor dièsel de 150 CV i que va acompanyat d’un xicotet motor elèctric de 16 CV i una bateria de 48 volts. Així mateix, el mes de maig passat, el parc mòbil va sumar un Ford Kuga híbrid endollable (PHEV), amb etiqueta zero emissions de la DGT i amb un motor de combustió que pren el relleu quan l’electricitat s’esgota.

Amb aquesta última incorporació el cos policial disposa d’un total de tres automòbils, un d’ells híbrid, l’altre elèctric i l’últim cedit per la Direcció General de Trànsit per al desenvolupament de campanyes relacionades amb la seguretat viària, i de dues motocicletes de propulsió elèctrica.